Ana de Armas remplace Scarlett Johansson dans le film de Chris Evans

Ana de Armas a repris ce qui était auparavant le rôle de Scarlett Johansson dans le film de Chris Evans Ghosted.

Les stars de Knives Out se réuniront dans le nouveau film, dont Scarlett, qui a souvent joué aux côtés de Chris dans le MCU, a quitté en raison d’un conflit d’horaire.

La star de Captain America Chris et l’actrice de No Time To Die Ana seront toutes les deux productrices exécutives, sous la direction de Dexter Fletcher de Rocketman.

Les détails sur l’intrigue de Ghosted sont actuellement minces sur le terrain, mais il a été décrit comme un film d’aventure d’action romantique de haut niveau – et considérez-nous intrigués.

Ana et Chris ont déjà travaillé ensemble sur le film à succès Knives Out, aux côtés de stars telles que Daniel Craig et Jamie Lee Curtis.

Le film, sorti en 2019, suit l’enquête du détective privé Benoit Blanc (Daniel Craig) sur une famille riche et excentrique après la mort de son patriarche.

Avec beaucoup d’obsédés par le premier film, Netflix a déboursé pour deux suites au mystère du meurtre.

Netflix n’a pas divulgué le montant payé, mais on pense qu’il a déboursé plus de 400 millions de dollars (290 millions de livres sterling) pour les deux suivis, l’accord le plus cher jamais réalisé pour un service de streaming.

Les suites ne devraient pas mettre en vedette Evans ou le reste de la distribution, car le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a précédemment confirmé que Knives Out 2 et 3 ne seraient probablement pas des suites directes du premier film.

À couteaux tirés, le réalisateur et scénariste Johnson a été nominé aux Oscars du meilleur scénario.

