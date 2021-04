Ana de Armas repérée avec un homme mystérieux trois mois après la séparation de Ben Affleck ⋆ .

WENN / Instar / Adriana M. Barraza

En promenant son chien Elvis dans les collines d’Hollywood, à Los Angeles, la dépiqueuse Marta Cabrera dans “ Knives Out ” et son compagnon ont pris du temps pour s’arrêter pour prendre un café.

Ana de Armas aurait pu se trouver un nouvel amour. Environ trois mois après qu’elle aurait appelé à arrêter avec Ben Affleck, le dépiqueur Marta Cabrera dans “Couteaux sortis»A été repéré avec un homme mystérieux dans les collines d’Hollywood, à Los Angeles.

Dans un clip obtenu par Page Six le lundi 11 avril, la beauté de 32 ans a été filmée en train de promener son chien Elvis avec son compagnon, qui a également amené son chiot. Une photo publiée par le point de vente, quant à elle, montrait le couple regardant son téléphone lorsqu’ils se sont arrêtés pour prendre un café.

Pour la sortie, le “Eaux profondes”L’actrice a choisi d’aller avec un ensemble noir de la tête aux pieds. Elle a complété son look avec des lunettes de soleil assorties et un masque facial coloré accroché à sa poitrine. Quant au gars musclé, il portait un t-shirt gris, une veste assortie, un pantalon de survêtement, des baskets et une casquette de baseball.

La promenade est survenue après la séparation d’Ana de Ben à la mi-janvier. Une source a déclaré à PEOPLE qu’ils avaient mis fin à leur histoire d’amour par téléphone. Une autre source a affirmé que le “Blade Runner 2049“La star a été celle qui a rompu, estimant qu’elle” ne veut pas être basée à Los Angeles et [the actor] doit évidemment le faire puisque ses enfants vivent à Los Angeles.

«C’est quelque chose de réciproque et de tout à fait à l’amiable. Ils sont à différents moments de leur vie et il y a là un amour et un respect profond », a ajouté l’initié. «Ben continue de vouloir travailler sur lui-même. Il a trois emplois alignés et c’est un père solide à la maison. Ils sont tous les deux satisfaits de leur situation dans leur vie. »

Malgré la rupture, l’ancien couple serait resté ami l’un avec l’autre en gardant des contacts réguliers. “[Their] l’amitié n’est pas terminée », a déclaré PEOPLE citant une source. «Ils parlent encore régulièrement.»

Plus tard en mars, Ana aurait réconcilié avec Ben après avoir enfilé la moitié d’un collier en forme de cœur qu’elle portait pour la dernière fois en sortant avec lui. Cependant, elle a rapidement mis fin aux spéculations en partageant plusieurs GIF «non», «non» et «je ne pense pas» sur les réseaux sociaux.

