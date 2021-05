Ana de la Reguera s’est entretenue avec quiconque “aurait aimé” avoir des enfants – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ana de la Reguera est l’une des actrices les plus reconnues deMexique, qui a réussi à se frayer un chemin dansHollywood et se démarquer par son talent et sa beauté qui la distinguent.

Comme chaque dimanche Rose Yordi partage généralement son interview hebdomadaire sur sa chaîne Youtube et à cette occasion la belle fille était une invitée spéciale actrice, où je parle un peu de sa carrière artistique et aussi peu de fois de son vie personnelle, où elle a décidé d’être aussi sincère que possible.

Lors de l’entretien, le chauffeur lui a demandé s’il avait déjà eu un “L’amour d’une nuit”, de ceux qui n’oublient pas d’habitude, auquel l’artiste a répondu oui et que cela avait été l’un des jours les plus incroyables de sa vie et elle a même admis que de temps en temps elle entretient encore contact avec cette personne.

Aussi à propos de leur rapports qu’elle a eu au cours de sa vie souligné que généralement, ses ex-petits amis étaient avant tout des amis et après cela, elle s’est donné le reste, mais elle a presque toujours été avec des gens avec qui elle a déjà été.

Chaque couple fait ressortir quelque chose de différent de vous, en général je me comporte, je sens que j’ai été très différent avec chaque couple », a déclaré l’actrice.

