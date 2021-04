Ana Francis Mor explique comment la dynamique du cabaret a changé avec la pandémie – El Sol de México

Ana Francis Mor et le reste des Cool Queens (Marisol Gasé, Nora Huerta et Cecilia Sotres) sont des experts en théâtre. Depuis plus de deux décennies, ils se consacrent à faire rire et réfléchir les amateurs de cabaret qui viennent au Teatro El Vicio.

Mais la pandémie les a surpris, comme tous les théâtres du monde, et les a forcés à s’aventurer dans un format audiovisuel qui, bien que connu d’eux, devait cette fois s’améliorer pour s’adapter à la nouvelle forme de théâtre.en streaming.

«Les thèmes sont toujours dans le cabaret, il y a des critiques politiques et sociales, mais à partir des plateformes numériques, nous avons combiné de nouveaux éléments. Nous avons toujours été des amis proches de l’art vidéo, presque dans tous nos spectacles il y a de la vidéo, mais dans ce cas avec les avancées technologiques, nous avons dû apprendre en deux temps ce qu’il faut faire, notre production audiovisuelle s’est beaucoup améliorée « , explique l’actrice. et réalisateur en entretien avec Le soleil du Mexique.

Une fois habitués aux présentations en ligne, ils ont constaté qu’en plus de mettre leur travail à la portée de tous, cette modalité avait l’avantage de les rapprocher du public d’une manière qu’ils n’avaient jamais partagée auparavant.

« On fait quelque chose de très sympa à la fin du spectacle, on demande aux gens d’allumer leurs caméras pendant un petit moment, l’after party devient très sympa », dit-il. «Nous allons dans les maisons des gens, voyons comment sont leurs chaises, comment sont leurs peintures. Soudain, il y a beaucoup de public d’autres endroits, il y a eu des fonctions dans lesquelles près de la moitié du public n’est pas de Mexico, mais dans d’autres parties du monde, et c’est incroyable ».

Désormais, Ana rejoint la plateforme Teatrix, où elle présentera la mise en scène L’Évangile selon Santa Rita, un spectacle qu’elle présente depuis cinq ans, dans lequel elle donne une nouvelle version des enseignements divins, et réfléchit avec humour sur la famille, la divorce et vie en général.

L’écrivain a également souligné qu’il est temps pour le théâtre de faire la paix à jamais avec ce format, car c’est une manière de remplir son objectif de rassemblement à travers l’art, même si les circonstances, qu’elles soient sanitaires ou économiques, ne le permettent pas. une scène live.

«Ce format hybride de bonne distance, de sorties masquées et de spectacles qui sont essentiellement des monologues ou des dialogues de pas plus de deux personnages, sera la réalité pendant de nombreuses années. Parce qu’avec tout et avec la vaccination, devoir se faire vacciner à nouveau l’année prochaine, pour que le virus quitte le monde, lui pèse toujours ».

Ana a annoncé que ce 17 avril, ils ont prévu de rouvrir le Teatro El Vicio, et de reprendre la saison de leur spectacle Sepa la bola avec Fernanda Tapia, et ils espèrent que L’Évangile selon Santa Rita restera dans le catalogue Teatrix.