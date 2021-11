Ana Gabriel perd un être cher et lui dédie un message émouvant

Ana Gabriel dit au revoir à son frère avec un message émouvant | Instagram

Ana Gabriel a dit au revoir à son frère avec un message émouvant afin qu’il puisse bientôt rencontrer Dieu, tôt vendredi matin, chanteur a partagé la triste nouvelle avec ses fans.

La auteur-compositeur-interprète, Ana Gabriel, est choquée car le départ de son frère, Carlos Araujo, est arrivé très brutalement.

C’est à travers un message Instagram dans lequel la chanteuse a exprimé sa douleur et avec des mots émouvants l’interprète de « Lune« Il a exprimé son amour pour Carlos et sa famille.

Je partage avec vous la douleur de la perte récente de mon frère Carlos Araujo, qui a surpris toute la famille, je veux dire à ma belle-sœur, mes neveux et toute la famille en général, que nous joignons nos prières afin qu’il arrive bientôt à la rencontre de notre Dieu Père, est lu au début de son message.

Ana Gabriel renvoie son frère avec un message émouvant. Photo : Capture Instagram

Aussi, l’interprète de « Simply friends », « DEP mon frère bien-aimé : « Je t’aimerai pour le reste de ma vie, maintenant tu es dans une autre dimension ».

Carlos est aujourd’hui l’un des neuf frères et sœurs de María Guadalupe Araujo Yong, plus connue sous le nom de Anne-Gabriel Dans l’industrie du divertissement, qui est connue, il a toujours eu une famille très unie et traditionnelle dans sa ville natale de Guamúchil, Sinaloa.

Suite au message du compositeur mexicain d’origine asiatique, des milliers d’adeptes n’ont pas hésité à montrer leur soutien dans ces moments difficiles.

Les milliers de fans du « Diva latino-américaine« Ana Gabriel, ils ont dédié des mots d’encouragement, des prières, des câlins et des prières, à la fois pour elle et pour toute sa famille.

La chanteuse, née le 10 décembre 1955 à Tijuana, en Basse-Californie, a quitté cet endroit à l’âge de 15 ans avec ses parents et ses frères et sœurs, à la recherche d’un avenir meilleur.

María Guadalupe Araujo ou Ana Gabriel, a commencé à développer des inquiétudes pour la musique à l’âge de 6 ans, même si elle a choisi d’aller à l’université et a terminé ses études de comptabilité, selon la biographie publiée sur Internet.