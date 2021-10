Ana Mª parera et Francisca Perelló, deux femmes qui ont fait de la Fondation une référence

25/10/2021

Le à 21:12 CEST

Si bien es cierto que cada día son más las mujeres empoderadas que no se arrugan a la hora de asumir cargos de responsabilidad, también lo es que no es fácil que aparezcan oportunidades de ocupar puestos de directivas y mucho menos que el trabajo sea reconocido a todos les niveaux. Si l’on transfère aussi le concept de « femme dirigeante » au monde du sport, il est encore plus rare qu’elles soient les « patronnes » dans les organisations.

Le Prix Directive est conçu pour des femmes de premier plan dans le domaine des entreprises, institutions et organisations sportives que beaucoup d’entre eux ont sûrement dû faire preuve de plus de talent, de compétences et de connaissances que quiconque pour être valorisés dans leur merde.

Dans cette première édition des « Women in Sport Woman Sport Awards », le prix du conseil d’administration est décerné à Ana María Parera et María Francisca Perelló, respectivement mère et épouse de Rafa Nadal, et présidente et secrétaire de la Fondation des joueurs de tennis, qu’il ne douta pas une seconde que ce soient eux qui dirigeraient l’institution.

Avec Rafa, ils ont réussi à faire évoluer la Fondation pour devenir une référence dans l’utilisation du sport comme vecteur de développement personnel et social, en portant les valeurs et l’apprentissage inhérents à la pratique sportive aux environnements défavorisés et aux groupes à risque d’exclusion. Social.

Une belle extension

Les valeurs de la Fondation Rafa Nadal sont très importantes et il y a tellement d’enfants qui ont besoin d’aide qu’Ana María Parera et ‘Mery’ Perelló n’ont pas hésité à l’étendre à différentes populations en Espagne, avec déjà 23 centres dans tout le pays . Il a également une école en Inde.

Il convient également de noter que pendant la pandémie de coronavirus, la Fondation Rafa Nadal a été plus active que jamais et s’est tournée vers l’aide aux enfants et aux adolescents qui nécessitaient plus d’attention que jamais.

Ana Maria Parera : « Nous travaillons sur le développement des personnes & rdquor;

Ana Maria Parera, présidente de la Fondation Rafa Nadal, a reconnu que son travail à la Fondation est axé « sur le développement des personnes, qu’elles soient hommes ou femmes, mais il est vrai que nous avons beaucoup plus de femmes que d’hommes & rdquor;

Arrêter, mère du grand champion de tennis majorquin, a assuré que « nous tous qui sommes ici sommes convaincus que le sport est fondamental pour le développement des personnes et bien plus encore des enfants. Nous avons réussi à consolider quatre projets avec plus de 1000 enfants & rdquor;, a-t-il expliqué.

Concernant la croissance future de la Fondation, il a déclaré qu’« il y a toujours de l’espoir de grandir mais que ce soit d’un pas ferme car on ne joue pas avec les enfants », a-t-il conclu.