Ana Martín a révélé qu’elle avait déjà signé sa lettre d’expulsion – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ana Martín a avoué qu’elle avait déjà préparé une lettre d’expulsion dans laquelle elle expliquait clairement quelle était sa dernière volonté au cas où elle souffrirait d’une maladie ou d’un incident dont dépendrait sa vie. L’actrice a expliqué qu’elle avait décidé de le faire parce qu’elle n’aimerait pas laisser cette responsabilité entre les mains de quelqu’un d’autre.

Ana Beatriz Martínez Solórzano, mieux connue au milieu du spectacle sous le nom d’Ana Martín, est l’une des actrices mexicaines les plus connues pour ses performances inégalées dans des romans et des films, tels que Canela, Wild Summer, Le retour de Ben Wyatt et Tacos al Carbon . Actuellement, le natif de Mexico a 75 ans et est en bonne santé.

Jeudi dernier, Martín a reçu un microphone d’or, un prix décerné à des personnalités de l’industrie du divertissement pour leurs carrières exceptionnelles. Lors de cet événement, la protagoniste de Faltas a la moral a eu une rencontre avec les médias où elle a avoué qu’elle avait déjà une lettre d’expulsion approuvée devant un notaire.

« J’ai ma lettre d’expulsion, oui, j’en ai. Je suis seule et je ne veux que personne porte ça, mais je veux le faire et je l’ai fait, ça se fait avec un notaire et avec deux témoins », a-t-elle déclaré devant les caméras de Hoy.

Sans entrer dans de nombreux détails, l’actrice a commenté que le processus qui a commencé comme une idée est déjà une réalité, elle a donc déjà décidé ce qui se passerait si elle devait faire face à une situation dont dépend sa vie. De plus, il a indiqué qu’il l’avait fait légalement, c’est-à-dire qu’il s’était rendu chez un notaire avec quelques témoins qui ont attesté sa décision.

Ana Martín n’a pas voulu révéler le contenu du document car il s’agit d’un sujet hautement sensible et privé. Sans plus tarder, l’actrice s’est mise à profiter de la reconnaissance qu’ils lui ont accordée pour son parcours artistique impeccable avec lequel, depuis des années, elle brille à l’écran.

Le commentaire de l’actrice a contrasté avec la situation de santé compliquée à laquelle est confrontée Carmelita Salinas, alors que la Coahuilense continue dans un coma naturel dérivé d’un accident vasculaire cérébral. Deux semaines après l’événement, l’état de santé de l’actrice reste également stable malgré la situation compliquée.