Ana Martín détient fièrement le trône de Twitter – El Sol de México

Au fil des années, Ana Martin a collecté des photographies de ses différentes étapes ; des moments de son enfance, des images de ses personnages de feuilletons et de sa jeunesse, qu’il a décidé de partager sur Twitter.

Sur son compte (qu’il a ouvert en mars 2020), il partageait en permanence des anecdotes, des réflexions et même des vidéos avec des conseils d’acteur pour ses followers. Mais cette semaine, les photos qu’elle a partagées sont devenues virales, la rendant tendance pendant six heures en moyenne entre mardi et jeudi.

“C’est grâce à mes photographies de jeune fille, et à celles de la révolution sexuelle, de la pilule contraceptive et de l’émancipation des femmes en 1960, cette année-là je me suis même rasé les sourcils, et je pensais qu’ils ne repousseraient jamais, ” s’entretient-il avec l’actrice de 75 ans dans une interview à Le soleil du Mexique.

“Ces réseaux sociaux ont été quelque chose qui a rempli mon âme dans cette pandémie, je n’aurais jamais imaginé voir autant de soutien pour moi de la part de tous les jeunes d’aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

Inspirée par une fan de 18 ans, Ana est entrée dans le monde des réseaux en décembre 2019 lorsqu’elle a ouvert son compte Instagram, avec une photo d’elle posant depuis un fauteuil de maquillage. Quatre mois plus tard, elle rejoint Tik Tok (où elle est suivie par plus d’un million de personnes) et Twitter.

Chacun décide comment s’habiller, ce n’est pas pour provoquer, c’est pour le simple fait de se sentir bien avec ce qu’on porte. – Ana Martín (@AnaMartinActriz) 24 juin 2021

N’man, j’ai 75 ans et si je vois un homme nu en ce moment, je m’évanouis, quelle horreur ! J’ai fermé le ‘changarrito’ il y a 10 ans et je n’en ai pas du tout envie, je suis très content – Ana Martín (@AnaMartinActriz) 24 juin 2021

Je n’aime pas les femmes et je ne les ai jamais aimées, cette rumeur est sortie sur le feuilleton que j’ai fait : Gabriel y Gabriela – Ana Martín (@AnaMartinActriz) 24 juin 2021

On dit que je suis la reine de Twitter, c’est grâce à toi. Je t’aime profondément ❤️ – Ana Martín (@AnaMartinActriz) 24 juin 2021

Dans ce dernier, son audience est passée de 20.000 à 58.000 au tout début de cette semaine et samedi, elle frôlait déjà les 90.000. Elle a également commencé la semaine avec plus de trois mille mentions par jour, avec lesquelles les internautes l’ont surnommée “la reine de Twitter”, titre qu’elle porte avec grand plaisir.

“Oui, c’est le public qui m’a nommé, c’est un vrai régal pour moi, juste de leur dire que je ne les décevrai jamais et que je les aime profondément. Chacun de mes tweets est avec le cœur et l’âme pour tout le monde, c’est un honneur de vous raconter ma vie », dit qui a également publié qu’elle était la première Miss Monde Mexique en 1963, mais elle a été disqualifiée pour être mineure. Il avait 17 ans, juste l’âge auquel commence le rang de ses milliers de followers, des internautes entre 17 et 30 ans.

Pour cette raison, il a réaffirmé sa conviction qu’il n’y a pas d’âge pour utiliser les réseaux sociaux, et au contraire, ils sont devenus un outil fondamental pour un acteur pour rester en contact avec le monde.

« Aujourd’hui, la technologie a beaucoup évolué, c’est incroyable. En entrant dans ce monde il faut être sûr qu’il y aura des commentaires de toutes sortes, mais il faut juste mettre de côté les négatifs et se concentrer sur les positifs », a-t-il conclu.