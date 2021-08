Ana Martin partira en dernier recours dans une lettre, révèle dans Hoy

in

La “première actrice”, Ana Martin, qui participe à “Le sans âme“Il a tout laissé prêt pour le moment où ses dernières heures de vie arrivent, a-t-il commenté dans l’une des émissions de l’émission Hoy.

Ce serait à travers une “lettre des @huc! O” qu’Ana Martin préparerait pour ce moment, partagé et où elle stipulerait quelle serait sa dernière volonté en cas de présentation d’une situation ou d’une condition irréversible.

Anna Martin, est l’un des visages légendaires du petit écran et du cinéma, actuellement, il constituerait le casting de la telenovela”Le sans âme“dans son personnage de” Francisca ‘Panchita’ Pérez.

L’histrionique, s’est manifestée consciente de son 75 ansUn âge qu’il considère déjà important pour planifier ses derniers moments dans ce monde sans hériter de problèmes, a déclaré Ana Beatriz Martínez Solórzano.

Je suis en ce moment en train de traiter ma lettre de des@huc !Ou au cas où une maladie me viendrait, à cet âge je dis, j’ai mon assurance maladie, mais si j’ai ce type de maladies (terminales) ou je tombe et ne fais pas réagissez, c’est là que, eh bien, ils vous ont endormi, a expliqué l’actrice principale.

Celui dont on se souvient pour le mélodrame, “Le péché d’Oyuki“, l’une de ses performances les plus mémorables, il a partagé ses raisons, notant qu’à la fin de ses jours il ne veut gêner personne et ainsi repartir dignement.

Avec 50 ans consacrés à l’industrie du divertissement, Ana Martin a partagé dans l’une des visites qu’elle a faites le matin de Las Estrellas que ladite procédure a ses exigences, elle y prête donc attention :

Cela doit être dans vos cinq sens et la blague est que c’est chez un notaire, et vous le donnez à votre médecin, Ana Beatriz Martínez Solórzano, connue au milieu sous le nom d’Ana Martin, a abondé.

Le “modèle”, “chanteur” et “actrice de télévision“Ana Martin, qui a préféré rester célibataire et sans enfants, a souligné que ses raisons font référence au fait qu’il n’y aura personne pour s’occuper d’elle.

Voyons voir… qui va s’occuper de moi Si je ne coordonne pas, je ne travaille plus, je ne serai un fardeau pour personne.

Martin, qui dans ses meilleures années a participé à divers concours de beauté, a également avoué se sentir reconnaissant de l’affection de ses followers et a déclaré que s’il a commencé à parler de sa vie privée c’est en reconnaissance de ses fans.

Je ne suis pas un exemple, je vous raconte ma vie et je continuerai à vous en parler, et je vous aime profondément car le grand pays de ma vie m’a été donné par vous, a-t-il souligné.

Celle née à Mexico le 14 mai 1946 a eu une carrière prolifique dans laquelle elle s’est également aventurée dans le théâtre, puisqu’elle se souvient avoir accompagné son père pour voir des figures comme Evangelina Elizondo, chanter et diriger l’orchestre de Pérez. Le Prado ou le ” Tongolele” avec son fameux “mouvement de hanche”.

Ana Martin serait inspirée par un environnement d’artistes dans lequel, en outre, de grandes figures telles que Agustín Lara, Toña La Negra et Pedro Infante, étaient ses parrains et marraines de baptême.

Ana Beatriz Martínez Solórzano, s’est distinguée par son travail principalement dans les productions télévisuelles et cinématographiques, cependant, elle a également complété sa carrière avec des séries télévisées telles que “La Rosa de Guadalupe” ou “Cas de femmes de la vie réelle”

Dans l’industrie du septième art : “Au temps des papillons” (2001) …. Maman “” Cœurs brisés “, ” Compagnies douces “, ” Prison perpétuelle “, sont quelques-uns des divers titres qui composent sa carrière au Mexique. cinéma.

Actuellement, Ana Martin, qui faisait partie de l’une des récentes productions de José Alberto “El Güero” Castro, a dit au revoir à l’intrigue dans laquelle il conclut ses scènes, alors diverses personnalités avec lesquelles il a collaboré lui ont transmis des messages d’adieu émouvants.

L’actrice, qui a conquis son cœur en incarnant “Clarita” dans le mélodrame passé “Distilling love”, avec Angélica Rivera, a été licenciée par certains de ses collègues membres de la distribution qui lui ont témoigné une profonde gratitude.

Vous rencontrer est un merveilleux cadeau de la vie. Merci pour tant de moments que je chérirai dans mon cœur, merci pour tout ce que vous m’avez fait rire et ce qui nous manque, mon amie bien-aimée, ce sont les mots sensibles de Marlene sur les réseaux sociaux.

