Ana Navarro fustige les dirigeants du GOP comme des “eunuques à genoux” dans le segment cinglant de CNN ⋆ .

Essayé comme il se doit, le Parti républicain ne peut pas se débarrasser de Donald Trump. Maintenant que la poussière s’est dissipée de sa défaite décisive aux élections de 2020, il est évident que son emprise sur le Parti républicain est aussi forte qu’elle ne l’a jamais été, et toute déloyauté envers le Grand Leader se heurte à une ostracisation immédiate de la part de ses partisans fanatiques.

Malheureusement pour le GOP, la loyauté envers Trump exige un rejet de la réalité elle-même et l’acceptation inconditionnelle de son illusion narcissique selon laquelle l’élection de 2020 lui a été volée par la campagne Biden. Les allégations infondées de fraude électorale du magnat de l’immobilier mécontent sont à l’origine du conflit qui s’est déroulé publiquement au cours des derniers jours alors que les fidèles de Trump cherchent à expulser la républicaine au troisième rang, la républicaine Liz Cheney (R-WY). leur caucus sur son refus de promouvoir le «gros mensonge» de Trump.

Mardi, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a clairement fait savoir qu’il se rangeait du côté de Trump et était prêt à évincer la représentante Cheney de son rôle de présidente de la conférence républicaine en tant que républicains de base en quête de vengeance contre les déloyaux.

«J’ai entendu des membres s’inquiéter de sa capacité à s’acquitter de ses fonctions de présidente de la conférence, à faire passer le message. Nous devons tous travailler ensemble si nous pouvons gagner la majorité. Rappelez-vous, les majorités ne sont pas données, elles sont gagnées. Et c’est à propos du message d’aller de l’avant », a déclaré McCarthy à FOX and Friends. Hors des ondes, un micro chaud a surpris McCarthy en disant: “Je l’ai eu avec elle.”

Il n’est pas passé inaperçu à quelle vitesse la direction du GOP était prête à jeter l’une de leurs rares représentantes sous le bus et avec quelle docilité le chef de la minorité McCarthy et le fouet de la minorité Steve Scalise ont répondu aux demandes de l’ex-président de purger les déloyaux.

L’ancienne stratège républicaine Ana Navarro les a qualifiés d ‘«eunuques» sur CNN la nuit dernière, les frappant là où ça fait le plus mal de courir servilement pour accomplir toutes les volontés de Trump.

«Il ne s’agit pas de droite ou de gauche. Il s’agit de bien ou de mal. Il s’agit de la vérité ou de Trump. Il s’agit de condamnations ou de complots. Je vais vous dire quelque chose dont je veux juste me débarrasser de ma poitrine qui me dégoûte tellement, tellement dégoûté par deux femmes qui se prêtent à cette chasse aux sorcières politique contre Liz Cheney. L’un est Virginia Foxx de Caroline du Nord, une républicaine qui a été choisie par les dirigeants pour présenter la motion de destitution de Cheney, et l’autre est Elise Stefanik. Ils réalisent sûrement qu’ils sont des femmes habillées, qu’ils sont utilisés comme femmes parce qu’ils poignardent une autre femme dans le dos. »

Bien sûr. C’est politiquement ambitieux. C’est une ambition politique aveugle au détriment des principes, au prix de la conviction, au prix de la vérité, au détriment de la démocratie. C’est la peur. Écoutez, regardez, la raison pour laquelle Liz Cheney a été expulsée n’est pas parce qu’elle dit la vérité. La raison pour laquelle Liz Cheney est renvoyée est qu’elle embarrasse et humilie les lâches et les lemmings qui refusent de reconnaître le fait que Donald Trump a perdu les élections et a aidé à diriger une insurrection qui a violé la capitale le 6 janvier. Ils n’en prennent pas la responsabilité. Ils sont gênés par le fait que Liz Cheney les a révélés être ce qu’ils sont, un groupe d’eunuques à genoux adorant à l’autel de Donald Trump.