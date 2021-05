Ana Navarro, Joe Kennedy s’affrontent sur la couverture médiatique de MTG ⋆ .

Commentateurs CNN Ana Navarro et Joe Kennedy y est entré lundi pour savoir si les médias donnent à la députée Marjorie Taylor Greene (R-GA) trop d’attention et d’oxygène.

Greene a récemment fait une comparaison ridicule à première vue entre les mandats de masque et l’Allemagne nazie. Greene a doublé, tandis qu’une poignée de collègues républicains l’ont appelée.

Navarro a pleuré contre Greene et a demandé comment le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy pourrait «éventuellement se taire» face à cette absurdité.

«Si vous êtes avec Israël, vous devez dénoncer – vous lever et trouver votre colonne vertébrale, entre autres – et dénoncer et condamner ces déclarations horribles et inacceptables de ce tas de déchets fumants qui a été élu au Congrès depuis la Géorgie,» elle mentionné.

Kennedy, un ancien membre du Congrès américain, a convenu que les commentaires de Greene sont «dégoûtants» et a déclaré qu’elle «rabaissait la démocratie», mais a poursuivi en disant: «Nous pouvons aussi les rejeter et ne pas lui donner l’oxygène qui continue d’alimenter cette machine.»

Navarro a dit qu’elle n’était pas d’accord et a fait valoir: «Je ne pense pas que nous ayons la possibilité de ne pas lui donner d’oxygène et de ne pas en parler. Et je vais me mettre en colère et je vais m’indigner chaque fois qu’elle dit quelque chose de raciste et de sectaire, de stupide et de discorde et d’hostile envers les Américains et les autres êtres humains.

«Je n’ai pas dit que vous ne vous en occupiez pas», a répondu Kennedy. “Je viens de dire, vous ne continuez pas à vous nourrir avec l’oxygène qu’elle utilise ensuite pour collecter des millions de dollars.”

«Comment ne pas lui donner de l’oxygène à moins d’en parler à la télévision?» Demanda Navarro. «Comment en parlez-vous à la télévision et y parlez-vous sans lui accorder l’attention des médias et de l’oxygène? Comment n’en parlez-vous pas? J’aimerais pouvoir l’ignorer. Crois-moi.”

“Madame, parce que vous pouvez aborder la substance de ses commentaires qui sont dégoûtants”, a déclaré Kennedy, “sans fondement, sans mérite, rejetez-les, puis ne passez pas des heures par jour à les débattre, où elle est capable d’augmenter ses médias. profil.”

Vous pouvez regarder ci-dessus, via CNN.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]