Ana Navarro s’exprime après un test positif au COVID-19 sur The View

De plus, Ana a expliqué comment la situation s’est déroulée juste sous ses yeux, juste avant de co-animer joie behar a annoncé qu’elle et Sonny avaient été testés positifs pour COVID-19.

“Maintenant, à cause de COVID, la table de The View a la taille d’un porte-avions. La joie est claire de l’autre côté”, a décrit Ana. “Je ne pense pas qu’elle voit l’agitation de ce que Sunny et moi avons dit par le producteur exécutif, Brian Teta, que cela se produit. Et, bien sûr, c’est un moment très gênant. C’est déroutant. Tu as une centaine de choses qui te passent par la tête.”

Elle a ajouté: “C’est au milieu de la télévision en direct, et comme vous le savez, Anderson, le spectacle doit continuer.”