Ana Obrégon (66 ans) vit actuellement chaque minute intensément avec son père. Les morts de son fils, Álex Lequio, et de sa mère, Ana Obregón Navarro, à peine un an d’intervalle, ils lui ont fait comprendre à quel point il est important de profiter de chaque petit moment avec ses proches -même si elle l’a toujours fait en raison de sa nature familiale.

Cependant, en dépit d’essayer de vivre dans le présent, les souvenirs l’inondent très souvent. A l’abri dans sa maison, où elle a vécu tant d’anecdotes et de moments de bonheur avec sa mère et son fils, elle ne peut s’empêcher de s’en souvenir et de partager ses sentiments sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi à la dernière minute, l’actrice retrouve dans son album photo le plus personnel un cliché spécial dans lequel il apparaît avec ses parents. Il s’agit de son stade d’adolescence, et sur l’image, on peut la voir tenant un petit chaton dans ses mains tandis que son père et sa mère -un de chaque côté- rapprochent leurs visages d’elle pour créer un selfie plein d’amour.

En publiant la photo sur son Instagram, il a une fois de plus ému ses abonnés avec quelques mots émouvants dans lesquels il a avoué ce que cela lui fait voir des instantanés du passé : « Souvenirs. Quand je ne peux plus vivre ma réalité, j’ouvre ma mémoire Comment cette soirée avec mes parents quand j’étais une adolescente heureuse avec beaucoup de rêves à réaliser, même si plus tard la vie me les volera. Et je me sens chanceux parce que Bien que je sois millionnaire dans la douleur, je suis surtout millionnaire dans de beaux souvenirs et dans tous les moments que j’ai dédiés aux personnes que j’aime. »

L’actrice souligne la douleur qui existe encore dans son cœur après avoir perdu les deux grands piliers de sa vie. Mais son message ne s’arrête pas là. Ana a tenu à dédier ce post à sa mère, décédée il y a cinq mois : « Maman, j’ai pensé que tu aimerais te souvenir de ce coucher de soleil avec l’amour de ta vie et ta fille qui t’aime infiniment. D’où vous êtes… ».

Bien que son fils Álex n’était pas présent sur la photo -parce qu’au moment de la prise il n’existait même pas-, une fois de plus, Obregón a eu sa seule progéniture très présente et a accompagné son message du hashtag #lessforever il n’abandonne jamais en l’honneur de son jeune combattant préféré.

Ta douloureuse réflexion

Dimanche dernier, le 24 octobre, l’actrice a partagé avec ses 822 000 followers l’un des vos pensées les plus personnelles au moyen d’une nouvelle publication sur votre profil Instagram.

Ana Obregón, dans une image partagée sur ses réseaux sociaux avec laquelle elle a fait connaître sa douleur la plus profonde. RRSS

García Obregón a choisi une photographie dans laquelle il a posé debout contre un arbre, tandis que les rayons du soleil caressaient son visage sérieux et pensif. Parallèlement à l’image sereine, l’actrice a écrit quelques lignes pleines de douleur : « Je ne sais pas ce qui me fait le plus mal, si la tristesse de savoir que tu n’es pas là… ou la solitude qui me rappelle que tu ne reviendras jamais. #lessforever ».

Une fois de plus, Ana a ému ses fidèles fans qui lui ont envoyé tout leur amour et leurs encouragements pour continuer sa vie sans oublier qu’elle a deux personnes importantes qui prennent soin d’elle partout où elle va.

