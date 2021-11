Ana Obregón se souvient de son fils, Álex Lequio, et révèle son plus grand souhait

Nouvelles connexes

Alex Lequio Il est devenu le protagoniste des réseaux sociaux de sa mère. Depuis son décès le 13 mai 2020, Ana Obrégon (66 ans) a consacré d’innombrables hommages qui ont choqué ses milliers de followers. Le dernier, partagé la nuit de ce lundi 15 novembre.

« Prends soin de ce que tu veux, ça coûte très cher de perdre ce qui n’a pas de prix« L’actrice a écrit sur son compte Instagram avec un tendre instantané qui fait partie de l’enfance d’Álex. La photographie montre Ana Obregón tenant dans ses bras l’homme d’affaires décédé, qui était alors un bébé et lui ressemblait, un style en rouge. Pour terminer son poste, la biologiste a fait part d’un de ses vœux. Se référant au présent, elle a déclaré : « Que l’amour soit la prochaine pandémie« Comme à son habitude, il a accompagné sa publication du hashtag qui a servi à taguer toutes ses images et celles de Alessandro Lequio (61) depuis le décès de son fils : #lessforever.

En quelques minutes, la publication a suscité des centaines de réactions de la part de ses followers, qui se sont une nouvelle fois consacrés avec émotion à lui. messages de soutien et d’affection. Ceux de certains visages bien connus de notre pays se démarquent, tels que Bonnet Tamara (34) ou le concepteur Alexandre de Miguel.

Ana Obregón a posté cet instantané deux jours après une un an et demi depuis la mort d’Alex, une date inscrite sur son calendrier qu’il a également rappelé sur son profil Instagram. Samedi dernier, 13 novembre, l’actrice a eu recours au poème déchirant de José Luis Borges, intitulé Dis-moi. « Aless. Dis-moi, s’il te plaît, où tu n’es pas, où ne puis-je pas être ton absence, où puis-je essayer de vivre sans me souvenir de toi et où me souvenir de toi sans me blesser. PS : Un jour je te demanderai la permission de naître de nouveau. Un jour… mon fils », a-t-il écrit à côté d’une belle photographie qui montrait la complicité entre la mère et le fils.

Malgré le temps qui s’est écoulé, la douleur n’a pas diminué. Cependant, Ana Obregón il essaie de reprendre sa vie en main. Comme le montre ses réseaux sociaux, l’actrice a trouvé la force de revenir à la routine et de faire face à de nouveaux projets. Récemment, il a enregistré la promotion de Noël de RTVE et, avec Boris Izaguirre (56), prépare le programme Telepasión, qui sortira la veille de Noël. Chacun de ses pas, comme elle l’a elle-même commenté, est accompagné du souvenir d’Álex Lequio.

« Je n’ai jamais pensé que je pourrais à nouveau danser et jouer, même pas sortir de chez moi, mais quelqu’un de quelque part m’envoie des forces infinies » Ana Obregón a écrit il y a un peu plus de deux semaines, après avoir révélé sa nouvelle aventure professionnelle.

