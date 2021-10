Ana Parra a fêté ses 26 ans

Ana Parra / Instagram Ana Parra a fêté son anniversaire avec le plus grand luxe

Ana Parra a non seulement donné une leçon pendant son séjour à EXATLON États-Unis, sur ce que signifie être une athlète de haut niveau animée par l’excellence, la discipline et la persévérance, mais elle a également gagné l’affection du public, au nom de sa simplicité et cette personnalité chaleureuse et humble, avec laquelle elle a laissé de nombreux enseignements parmi ceux qui la suivent.

Et cette fois, le mannequin colombien a célébré son 26e anniversaire, remerciant pour la chance et la bénédiction qu’elle a eue dans la vie, se déclarant « une femme avec une fortune énorme », non pas en matière d’argent, mais d’amour et d’affection de la part de sa famille et ses amis, devenus le plus riche de ses trésors.

L’ancienne reine de beauté colombienne a posté une vidéo émouvante sur son Instagram, dans laquelle elle se vantait des gens qu’elle aime et où elle a inclus plusieurs moments merveilleux qui ont été présents dans sa vie au cours de sa dernière année de vie, y compris son passage à EXATLON, et Il a remercié la vie et Dieu pour tout ce qu’il lui a donné.

« La vie me surprend avec des choses que je n’imagine jamais, mais que je remercie de toute mon âme ❤️ », était le commentaire sur Instagram, avec lequel l’ingénieur civil a accompagné le clip célébrant son anniversaire, intitulé « pour un an de plus de vie : Merci you », où elle a été vue vêtue d’un costume de satin tout en tenant des ballons colorés. « Merci la vie pour encore une année de bonheur « .

Mais au-delà de la belle vidéo et de son message d’anniversaire inspirant, Ana Parra a pris quelques secondes pour réfléchir au luxe qu’elle a dans sa vie qui la fait se sentir comme une femme avec une fortune qui n’est même pas répertoriée sur Forbes. qu’ils sont la plus grande richesse de sa vie.

« Qu’est-ce que le luxe ? Ils nous ont fait croire que le luxe était le rare, le cher, l’exclusif, tout ce qui semblait inaccessible. Maintenant, nous réalisons que le luxe était ces petites choses que nous ne savions pas apprécier.

Le luxe, c’est être sain. Le luxe, ce n’est pas marcher sur l’hôpital. Le luxe, c’est sortir et respirer sans masques. Le luxe se réunit avec toute votre famille et vos amis. Le rire est un luxe », a souligné Ana sur son Instagram, en mettant plus d’un à réfléchir. « Le luxe, ce sont des câlins et des bisous. Le luxe est le privilège d’aimer et d’être vivant. Tout cela est un luxe et nous ne le savions pas. Qui est d’accord avec moi ? 🙋🏻‍♀️✨ ».

Les mots d’Ana ont immédiatement pénétré ses fans, qui ont estimé que ce sont sans aucun doute le meilleur luxe que vous puissiez avoir, et ont félicité l’athlète, non seulement pour son anniversaire, mais pour beaucoup de ces luxes avec lesquels elle a pu célébrer son rendez-vous.

Même plusieurs de ses amis de l’émission de téléréalité se sont manifestés sur les réseaux d’Ana pour la féliciter pour sa journée et pour soutenir ses propos.

« Beaucoup de félicitations 🥳🥳 amen à ces mots ! 🎉🎊🎁🎈 Qu’il y en ait beaucoup plus ! », a commenté Denisse Novoa.

De plus, Nicole Díaz a déclaré: « Joyeux anniversaire Ana🎉🥳 Je te souhaite le meilleur anniversaire et souviens-toi que tu es une guerrière❤️ Je t’envoie un câlin et des bénédictions !! », tandis que Dave Sappelt a ajouté: « Joyeux anniversaire Ana! J’espère que vous avez souri toute la journée et que vous continuerez à le faire toute votre vie .. Salutations pour un an de plus 🍻💯🔥🤙🏽❤️ ».

Dites-nous ce que vous pensez de la réflexion d’Anita Parra sur le vrai luxe qui rend une personne riche.

