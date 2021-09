Ana Parra a montré son corps dans une baignoire

Ana Parra / Instagram Ana Parra est entrée dans une baignoire extérieure en bikini

Moins d’un mois s’est écoulé depuis qu’Ana Parra a terminé en larmes son passage dans la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, où une blessure inattendue au nez et au cou a mis fin à son rêve d’être sacrée championne de l’émission de téléréalité Telemundo, remportée par Norma Palafox mexicaine.

Et en plus de s’être reposée et rechargée d’énergie dans la quiétude de sa maison, où elle a été entourée de l’amour de son mari et de ses animaux de compagnie chez elle à Miami, Ana Parra s’est consacrée à reprendre sa carrière de mannequin, montrant de sa ligne de maillots de bain.

Et cette fois, l’ancienne athlète de l’équipe Contender a non seulement volé les regards et les soupirs de tout le monde, mais a également fait l’objet d’envies bon enfant, après avoir exhibé ses charmes dans une baignoire extérieure.

L’ancienne reine de beauté, qui a concouru en 2014 pour être Miss Colombie, a posté une vidéo brûlante sur son Instagram, dans laquelle on la voit vêtue d’un minuscule maillot de bain couleur saumon.

La vidéo, qui a été capturée dans l’arrière-cour d’une maison, en pleine nature, montre Ana en train de bronzer et de profiter de l’eau, tout en affichant la partie supérieure de son bikini avec une grande grâce.

« Que pensez-vous d’une salle de bain dans cet espace spectaculaire ? 😍 J’aime être dans ce genre d’endroits hors du commun, où l’on peut complètement se connecter avec soi-même et ce qui t’entoure. 🤩 », était le commentaire avec lequel l’ancienne candidate d’EXATLON a partagé sa vidéo saisissante.

Mais en plus de sa silhouette, un autre détail qui a ravi la publication était les cheveux de l’athlète. Ana a montré ses cheveux noirs intenses, peignés en longues tresses fines, ce qui lui a donné un look encore plus frappant.

Comme prévu, la vidéo d’Ana Parra a immédiatement suscité une fureur parmi ses fidèles followers, et en quelques heures seulement, plus de 5 000 fans de la colombienne l’ont vue prendre un bain de soleil dans cette baignoire et les commentaires n’ont pas tardé à apparaître.

“Hmm… une salle de bain comme ça dans la cabine ce serait pas mal 😂😂. Salutations Champion 😊 “,” quelle beautéaaa “,” Waoo k cute ❤️❤️❤️🙌🙌❤️❤️ “,” Divine beautiful 😍😍😍😍 “, et ” Beautiful 🌹 “, étaient quelques-uns des messages que les fans du modèle ils manifesté. “Avec vous et la nature qui a l’air si belle, que Dieu vous bénisse jolie dame, bon après-midi ou bonne nuit❤️”

D’autres adeptes du Colombien étaient un peu plus audacieux et ont exprimé des commentaires osés.

“Maman🔥 j’adorerais être là avec toi💘😍🌹🌹🌹🌹🌹”, “Je peux entrer ? ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥”, et “Pas étonnant qu’il fasse chaud. ❤️👏👏👏 », étaient les mots qui résumaient les sentiments des autres fans d’Anita Parra.

Regardez les photos d’Ana Parra et dites-nous ce que vous pensez de l’ex-athlète EXATLON.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires