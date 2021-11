Ana Parra a opéré ses lèvres ?

Ana Parra / Instagram Ana Parra avoue ce qu’elle mange au petit-déjeuner pour entretenir sa silhouette

Il aura fallu sept mois dans les arènes de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis pour qu’Ana Parra devienne, non seulement une athlète applaudie et hors du commun, mais aussi une célébrité sur les réseaux sociaux.

C’est ainsi que la belle colombienne, après avoir quitté l’émission de télé-réalité Telemundo, en raison d’une blessure au nez, est suivie par un bataillon de fans fidèles, qui ne manquent aucune de leurs étapes. Les fans d’Ana Parra réagissent toujours aux photos et vidéos que l’athlète partage sur son Instagram. ainsi que ses commentaires inspirants.

Et cette fois, c’est une photographie publiée par le Colombien qui fait parler, non seulement à cause de la beauté de la jeune femme, qui est évidente, mais aussi à cause du volume que ses lèvres ont dans l’image.

Sur la photographie de type « selfie », on voit l’ancienne reine de beauté fixer l’objectif, avec de longs faux cils et des sourcils marqués, qui renforcent la force de son regard, mais ce sont ses lèvres qui détournent l’attention.

Para algunos fans de la ingeniera civil, quien actualmente está de regreso a las arenas de las competencias, participando en EXATLON México, la foto dejaría ver que la deportista quizá se realizó algún tipo de retoque estético en la boca, algo que no está confirmado por elle-même.

Certains sont allés plus loin et ont déclaré que les lèvres d’Ana Parra ressemblaient à un type de collagène ou de « remplissage » appliqué pour donner une apparence plus pleine, mais cela n’est pas confirmé non plus.

Les défenseurs de l’athlète ont assuré qu’elle a toujours eu les lèvres charnues et nombreux sont ceux qui ont déclaré que l’impression que donne la bouche d’Ana Parra sur cette photo est un effet de lumière ou de maquillage, et d’autres ont même dit qu’il s’agissait peut-être d’un filtre.

Retouche ou pas, la vérité est qu’Ana Parra a l’air majestueuse et est toujours très connectée avec ses fidèles partisans, qui en plus de louer sa beauté, applaudissent sa personnalité calme et simple.

Ana a partagé une autre image dans laquelle elle se vantait de sa belle silhouette, avec laquelle elle en a profité pour envoyer un message à ceux qui la suivent.

« La vie est pleine de décisions…. Chaque fois que vous le pouvez, choisissez ceux qui vous rendent plus heureux », a mentionné le mannequin, qui à son retour à EXATLON défend le maillot de l’équipe colombienne contre les Mexicains.

Regardez quelques photos anciennes et actuelles d’Ana Parra et dites-nous si vous pensez qu’elle a subi une opération aux lèvres, ou si elle était vraiment un produit de sa beauté naturelle.

