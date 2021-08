Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra aurait-elle battu Norma Palafox dans EXATLON ?

Malgré le fait que tout au long de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, de nombreuses athlètes féminines ont brillé par leurs compétences et leurs qualités relationnelles, ce n’est un secret pour personne qu’une finale dont beaucoup rêvaient était de voir Norma Palafox, de les Rouges, face à Ana Parra, des Bleus.

Et bien que le duel final attendu n’ait pas eu lieu, après qu’Ana Parra se soit blessée au visage et au cou, ce qui l’a forcée à quitter la compétition en demi-finale, les fans de l’ancienne candidate des Contestants l’ont interrogée si elle croyait ou non. que s’il avait atteint la finale, il aurait pu battre l’actuelle championne EXATLON, Norma Palafox.

La star féminine des Bleus a organisé un “live” sur son Instagram avec ses fidèles abonnés, et là, elle a répondu directement à cette question, montrant qu’elle avait toujours pensé qu’elle pouvait gagner la première place, mais comprenant également que dans la compétition, cela pouvait arriver. de tout, comme il le vivait dans sa propre chair.

« Exatlon est quelque chose où n’importe qui peut battre n’importe qui. Je suis arrivé à un point où je n’aurais jamais imaginé que j’aurais pu y arriver, et si j’y suis arrivé, j’ai l’impression que c’est parce qu’il y avait du talent. En finale, tout peut arriver », a déclaré Ana María Parra sur son réseau social.

« Il y a beaucoup de choses en jeu, ce n’est pas seulement que tu sois rapide, que tu aies beaucoup de résistance, que tu aies la meilleure visée. La pression, les nerfs et les peurs sont également beaucoup traités. C’est donc un jeu de choses génial et Palafox est une femme complètement forte. Elle est l’une des meilleures athlètes, donc je ne sais pas (si j’aurais pu la battre) », a ajouté l’ancien athlète de téléréalité de Telemundo.

Cependant, le modèle a mentionné qu’elle ne va jamais avec l’esprit d’un perdant dans aucun circuit auquel elle est confrontée.

« J’ai beaucoup confiance en moi… eh bien, j’ai beaucoup confiance en la compétition. J’étais très sûr de mes capacités, donc peu importe qui c’était (j’allais me mesurer dur), dans ma tête, je n’allais pas sortir en disant: “Je pense que je ne vais pas gagner”. Avec qui que ce soit, dans n’importe quel match, j’ai, du début à la fin, dit : « Je vais sortir et je vais gagner. Je vais gagner’. C’était comme une sécurité en moi”, a avoué l’ancien membre des Bleus.

La Colombienne a également révélé qu’à plusieurs reprises elle s’était sentie “dévastée” par le confinement, la pression et l’éloignement de sa famille, et parmi les nombreux moments où elle a décliné, elle a assuré qu’il y avait eu des moments où sa grande rivale, qui a trois ans plus jeune qu’elle l’encourageait toujours à ne pas se décourager.

« Croyez-moi, il y a des situations où votre famille vous manque. Il y a tellement de choses et vous voulez jeter l’éponge, et dans de nombreux circuits, je ne pense pas qu’ils l’ont vu à la télévision, ils ne m’ont pas non plus vu pleurer, et elle (Norma Palafox) s’approchait de moi et disait : ‘non, lève-toi. Nous ne voulons pas vous voir comme ça. Tu es très berraquita et tu as beaucoup à donner », et ces mots m’ont souvent encouragé : je me suis dit : « allez, Palafox me dit (donc je dois me remonter le moral) ».

