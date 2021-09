Ana Parra dans Vivre avec maintenant

Les MacBooks M1 d’Apple apportent des gains de performances majeurs et à première vue, les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces semblent assez similaires. Ils ont le même CPU/GPU, les mêmes ports, la même caméra FaceTime, et plus encore. Cependant, examinons de plus près le MacBook Air M1 vs Pro pour voir ce […] More