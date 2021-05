Ana Parra de EXATLON: ses photos chaudes sur Instagram

Telemundo Ana Parra fait partie de l’équipe Contendientes.

La cinquième saison d’Exatlon Estados est en cours, et bien qu’il y ait des guerriers des épisodes précédents qui donnent tout dans les arènes de la République dominicaine, où se déroule la compétition, il y a de nouveaux visages qui sont déjà devenus des emblèmes, laissant des preuves de son esprit sportif. et stratégie pour marquer des points et atteindre la gloire.

Ana Parra: la meilleure candidate

Il ne fait aucun doute que l’une des nouvelles participantes d’Exatlon United States qui a eu un impact sur la compétition est Ana Parra, la jeune participante de Team Contendientes laisse une marque indélébile dans la lutte sportive, transformant son passé en master classes là où il se trouve. clair Que Parra n’est pas venue en République dominicaine pour jouer, mais pour atteindre la gloire, pas en vain à ce jour, elle reste l’une des femmes les plus fortes non seulement des concurrents, mais de toute la concurrence féroce.

Cette belle et talentueuse colombienne, qui réside à Boston, Ma. Elle a 25 ans et en plus de ressembler à un mannequin de piste, elle est également ingénieur civil. Elle est mariée et en parallèle de sa discipline professionnelle, Parra a également servi de modèle avec beaucoup de succès. Son goût pour le sport depuis qu’elle était petite, l’a amenée à rejoindre l’équipe colombienne de basketball et aujourd’hui, elle est l’une des guerrières les plus fortes d’Exatlon aux États-Unis.

Le succès d’Ana Parra à Exatlon United States l’a amenée à remporter plusieurs fois plusieurs récompenses pour sa performance, devenant très fréquemment la femme la plus rapide du jour et étant, à ce jour, l’un des espoirs de l’équipe bleue.

Ana parra: une athlète qui pousse des soupirs

Mais il convient de noter non seulement les prouesses physiques d’Ana, mais sa beauté qui a attiré des soupirs et déchaîne la folie de tout le public d’Exatlon United States, qui a même créé différents fan clubs qui suivent chaque pas de la fille. “Vamos anita hermosa sigue con esos animos adelante dandolo todo por los azules eres una guerrera 💙💙💙🙌” Aseguran en las redes sociales los seguidores, otros no reparan en simplemente resaltar sus atributos, este usuario le escribió: “Bellaaaaa” ¡Y definitivamente Tu as raison!

C’est pourquoi nous avons décidé ici de choisir certaines des photos les plus chaudes d’Ana Parra sur Instagram à partager avec vous:

Ici, la belle Ana est vue en train de profiter du soleil avec un beau maillot de bain blanc, “Toujours belle ma reine anita 😍😍😍”, lui écrivent ses adeptes.

La légende de cette image choquante dit “” PAS DE LÉGENDE NÉCESSAIRE “(Aucune légende nécessaire) et garçon ont-ils raison, ici l’ex-athlète apparaît sur une chaise très légèrement habillée et avec un bronzage choquant, montrant son excellente silhouette physique qu’il garde faire beaucoup d’exercice et avoir une alimentation très propre et saine.

Cette belle photo, où curieusement la jeune fille porte un maillot de bain aux deux couleurs des équipes d’Exatlon United States (Famous et Contestants), était accompagnée d’un message fort: «La vue de dos m’aide à me souvenir de qui je suis, le regard de face où je vais “.

Une image plus sobre mais qui rend aussi son côté plus coloré net, portant cette belle robe à fleurs et invitant ses adeptes à ne laisser rien voler la couleur de leur vie.

Ici, on voit Ana se prélasser dans un maillot de bain bleu, peut-être un signe avant-coureur de la couleur qu’elle porterait dans la compétition la plus féroce de la planète.

Quoi qu’il en soit, Ana Parra a l’air spectaculaire!

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires