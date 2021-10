Ana Parra d’EXATLON est désormais chanteuse ?

Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra a volé le cœur des téléspectateurs d’EXATLON

Ana Parra ne cesse de surprendre ses milliers de fans après s’être fait connaître aux Etats-Unis et dans d’autres coins de la planète avec sa participation à la cinquième saison d’EXATLON. Et cette fois, l’écrasante Colombienne a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, après avoir partagé une vidéo dans laquelle on l’entend chanter un thème musical en défense des femmes, ce qui a fait penser à plus d’un internaute que le mannequin cherchait peut-être à gagner une place. le monde de la musique.

Dans le clip, posté par Ana Parra sur son Instagram, on entend l’ancienne reine de beauté scander la chanson « Ella », qui envoie un message d’autonomisation à ces femmes qui n’étaient pas valorisées par leurs partenaires, ce qui a généré un tsunami de commentaires et de réactions. .

« Cela vaut pour beaucoup comprenez ! le temps guérit et il vaut mieux être seul qu’en mauvaise compagnie 💪🏻 », a déclaré Ana Parra, envoyant son message d’encouragement et de soutien à ceux qui sont aux prises avec des relations malsaines.

« Que diriez-vous de mes dons de » me faire celui que je chante 😂 « , a ajouté Anita, montrant qu’elle n’était pas la voix de la vidéo, mais qu’il s’agissait de la chanteuse colombienne Pitizion.

Malgré ses éclaircissements, la majorité des fans de l’ancienne athlète d’EXATLON ont ignoré ces lignes et ont estimé que la vidéo était un avant-goût de l’athlète d’une éventuelle œuvre musicale et toutes sortes de phrases de soutien ont plu sur elle. « Nouvelle carrière ».

“Bonjour ma belle, tu chantes bien… .❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Je te souhaite de réussir dans la vie …… .. tu es très jolie”, “Viens mon Anita et saute dans le chant ici on te soutient 👏 👏👏 😍 💙🙌 c’était super ”,“ Divine… le partenaire contractuel jiji 😂😍😍💙🔥🔥🔥🔥🙏🙏 ”, et“ Tu as un talent pour tout Ana omg that cute 😍😘❤️💐 ”, faisaient partie des les réactions qui ont sauté dans le réseau social de la Colombie avant son prétendu « chanté ».

Découvrez le thème original ici :

Jouer

Pitizion – EllaMusic video par Pitizion interprétant Ella. © 2019 UMG Recordings, Inc. vevo.ly/Lwu1UW2019-07-05T04:00:02Z

« Comme tu chantes belle, joyeux vendredi ma belle🔥👏 », « comme toujours belle ❤️❤️ ma belle petite fille ❤️❤️❤️❤️ », « Ana Parra tu es numéro 1, belle belle 😘🥰🥰🥰😘😘 » et « C’est ta voix vraiment Ana ?? C’est comme ça pour moi.. Tu as une voix pour la chanson hein ! 👏🏻👏🏻😉😉 », ont ajouté d’autres followers de la jeune femme.

Ana a également profité de son pouvoir dans les réseaux pour envoyer un autre message à ses fans, dans lequel elle faisait particulièrement référence aux femmes et leur demandait d’apprendre à reconnaître la beauté unique de chacune et à lui donner cette valeur.

« Tu! Celui qui lit ceci. Vous êtes précieux, fort et beau, n’ayez pas peur de montrer au monde ce que vous êtes. Si vous vous aimez, respectez-vous et croyez vraiment au vol que vous avez, le monde entier adorera. ❤️ Rayonnez de lumière ✨ », a déclaré l’adorable influenceuse.

