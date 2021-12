Ana Parra en mannequin pour Victoria’s Secret

Ana Parra / Instagram Ana Parra possède des abdos à couper le souffle

Ana Parra est synonyme de force, de dévouement, de discipline, de beauté, de simplicité, de travail et s’est également avérée être un excellent modèle, digne de figurer dans les catalogues des designers les plus célèbres au monde.

Mais alors que le jour viendra où les fans de la belle colombienne pourront la voir briller encore plus dans le monde du mannequinat, l’ancienne candidate de la cinquième saison d’EXATLON a partagé une photo sur son Instagram qui lui vole les éloges de toutes parts.

Sur l’image, que nous partageons ici du réseau social d’Ana Parra, et qui a été prise par Daniel Miranda, on peut voir l’ancienne membre de l’équipe Blues, l’air d’être l’un des mannequins les plus célèbres et les plus beaux de Victoria’s Secret.

Ana apparaît vêtue d’un soutien-gorge de type haut qui affichait ses attributs, qu’elle accompagnait d’un short en jean, qui révèle une partie de ses sous-vêtements et sa silhouette d’acier. La cerise sur le gâteau, qui la faisait ressembler à un véritable petit ange, en plus de ses yeux, ses cheveux dénoués et son maquillage, était le fond de la photo, capturée au sommet d’un arbre, faisant une sorte de pirouette.

L’ancienne concurrente d’EXATLON États-Unis a utilisé l’image comme prétexte pour envoyer un message réfléchi, où elle a fait référence au pouvoir de décision.

« La vie est pleine de décisions, chaque fois que vous le pouvez, choisissez celles qui vous rendent plus heureux 😁 », était le commentaire avec lequel l’athlète a accompagné sa publication. « @Danielmirandafoto #photooftheday #photoshoot #picoftheday #beautiful #beauty #mignon #nature #me #instaphoto #latina #colombiana #girl ».

L’image a immédiatement déclenché toutes sortes de compliments et de commentaires de fans, parmi ceux qui ont assuré qu’Ana a tout pour être un ange VS, à ceux qui ont commenté qu’elle devrait se lancer dans de plus hauts sommets dans le monde du mannequinat, en plus du sport.

Il y a quelques semaines, la beauté colombienne a enchanté ses fidèles followers avec une vidéo dans laquelle elle souhaitait que ses fans en sachent un peu plus sur elle, au-delà de son rôle d’athlète de haut niveau.

L’ancienne reine de beauté a partagé six choses que peu de gens savaient à son sujet.

« Voici certaines choses sur moi que vous ne saviez sûrement pas ☺️💋 », a mentionné Ana Parra comme ouverture à ses aveux, notamment en révélant qu’elle investit en bourse et reçoit de l’argent pour son travail en tant qu’influenceuse et modèle d’entrepreneur et que sa musique préférée est chrétienne et électronique.

Le mannequin a également déclaré qu’elle était une personne « très spirituelle », une amoureuse de « la méditation et de la lecture », et quelqu’un qui « ne mange épicé pour rien au monde ».

A propos de sa personnalité, l’ancienne candidate d’EXATLON a également déclaré : « Je suis presque toujours très calme et sérieuse. »

