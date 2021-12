Ana Parra envoie un message à ses détracteurs

Ana Parra / Instagram Ana Parra envoie un message aux haters

Ana Parra continue de voler les applaudissements et les éloges de son bataillon de fans fidèles, et cette fois, elle l’a fait en dehors du terrain de sport, où elle s’est démarquée comme l’une des athlètes les plus établies et les plus fortes ayant traversé EXATLON États-Unis.

Cette fois, la belle Colombienne, qui en plus d’être mannequin est devenue une influenceuse de premier plan sur les réseaux sociaux, où elle partage en permanence toutes sortes de réflexions et de messages personnels qui vont en profondeur, a lancé une forte fléchette aux envieux.

L’ancienne reine de beauté colombienne a posté une belle photo d’elle sur son Instagram, avec laquelle elle a profité de l’occasion pour parler clairement à ceux qui essaient toujours de nuire aux autres et à ceux qui ne soutiennent pas la réussite des autres.

« Grande est celle qui BRILLE 💫pas besoin d’ÉTEINDRE la lumière des autres ✨ », était le commentaire qu’Ana Parra a envoyé aux envieux et aux « hains », à qui elle leur a dit au passage qu’elle était très heureuse d’elle la vie et ses succès. « #moi #heureux #vieestbonne #beaujour #beauté #beau #week-end #feliz #picoftheday #photooftheday #instalife ».

La réaction de leurs fans a été immédiate, et en plus de recevoir près de 15 000 « j’aime » en quelques heures, ils ont exprimé toutes sortes de phrases soutenant la pensée d’Ana.

« Tout à fait d’accord Ana, tu as ta propre lumière, et tu sais quelque chose chaque jour qui passe, tu brilles davantage », « 🙏🙏🙏 tu as déjà ta propre lumière et bénie de Dieu, continue » , » BELLÍSIMAAA❤️❤️❤️❤️❤️❤️MOTS AVEC LUMIÈRE ”et“ Quelle beauté mon Ana❤️❤️❤️❤️😍😍😍 ”,“ Quelle beauté ”

L’ancienne athlète de blues de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis a également publié quelques autres phrases qui ont attiré l’attention de ses followers.

« Il n’y a rien de plus gratifiant que d’être une inspiration pour les autres ✨ », a commenté l’athlète, soulignant l’importance de donner de l’importance à être supérieur.

« Osez remercier Dieu même s’il fait noir. C’est cela la foi. Faites confiance même quand cela n’a pas de sens ✨ @prettylittlething 🌟 #lifestyle #fashionmodel #modeling », a ajouté le mannequin.

La Colombienne a toujours déclaré qu’elle était une femme croyante et spirituelle, et récemment, dans une conversation avec Heavy.com, elle a assuré qu’elle faisait partie de ceux qui pensent qu’elle est là où elle est et a pu aller loin, en tant que « travail de Dieu ». Cependant, il est également clair que chacun doit faire sa part et s’efforcer de réaliser ses rêves afin d’arriver là où il veut aller.

