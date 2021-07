Ana Parra est entrée dans EXATLON par l’intermédiaire de sa belle-mère

Telemundo La cinquième saison d’Exatlon USA est revenue le 26 janvier.

Les dernières semaines de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis sont comme assises au premier rang pour suivre pas à pas tous les événements de chaque circuit et les tests quotidiens que doivent subir les candidats qui suivent avec un billet dans l’émission de téléréalité Telemundo. .

Et en plus des corps à corps qui se sont intensifiés, entre les guerriers rouges et bleus, EXATLON s’est efforcé de faire connaître de plus en plus les fervents téléspectateurs et adeptes de l’émission sur les participants et sur leur vie, au-delà de la compétition. . . .

Et cette fois Ana Parra, de l’équipe Contendientes, a avoué à Chelly Cantú, et a révélé que ce n’était ni plus ni moins que sa belle-mère qui l’avait poussée à sauter dans le ring EXATLON.

C’est ce qu’a déclaré l’ingénieur civil et modèle, qui, en dialogue avec le co-animateur du programme Telemundo, a répondu à une question envoyée par un utilisateur, où elle a demandé pourquoi elle avait participé au concours.

Avec une grande sincérité et racontant étape par étape ce qui l’a motivée à s’inscrire au programme, l’athlète colombienne a souligné qu’elle était poussée par sa belle-mère, avec qui elle a fini par aimer le programme.

« Ma belle-mère adore regarder Exatlon. Une fois je l’ai vue qu’elle regardait l’émission, et je me suis assis pour la regarder avec elle et ça m’a frappé », a avoué le membre de l’équipe des Bleus.

Ana Parra a également déclaré qu’elle voyait dans EXATLON une opportunité de se mettre au défi et une possibilité de croissance, alors au fil des jours, elle a senti qu’elle devait trouver un moyen d’entrer dans la réalité.

« Je fais partie de ces personnes qui aiment me lancer des défis dans lesquels je dois me surpasser. Et quand je suis entré, j’ai dit : « ça va être très difficile pour moi », et j’ai aimé ça. Sachant que je devais faire un effort, que je devais venir frapper fort, me battre pour mon équipe », a déclaré la Colombienne, soulignant qu’elle essaie toujours de mettre son âme et son cœur dans la guerre pour défendre son équipe.

« Mon équipe a été très compétitive. J’aime travailler pour mon équipe, c’est pourquoi je me suis inscrit. Merci beaucoup de m’avoir posé la question, donc toute question que tous les fans ont, je serai là pour vous répondre, je suis heureux que vous me posiez la question, que vous vouliez savoir sur moi, comment tout est ici, et bien, merci vous beaucoup et bénédictions , a conclu la forte Ana Parra.

