Ana Parra était une reine de beauté dans Miss Colombie

EXATLON États-Unis / Instagram Ana Parra a volé les éloges d’EXATLON États-Unis

Ana Parra est devenue la nouvelle sensation d’EXATLON, après avoir démontré avec force et dévouement dans la cinquième saison de l’émission de téléréalité Telemundo qu’elle est une athlète super complète, qui avait tout pour gagner.

Et même si la chance n’était pas de son côté, car à une nuit de la grande finale finalement remportée par sa rivale Norma Palafox, elle a subi un accident qui lui a touché le nez et le cou, la Colombienne a laissé sa trace à la télévision. programme.

Mais au-delà de sa facette d’athlète de haut niveau, dont le talent n’admet pas de questions, un autre aspect qu’Ana Parra aimait était sa beauté indéniable et sa silhouette de crise cardiaque, qui a suscité toutes sortes d’éloges et de commentaires.

Et malgré le fait que dans la biographie d’Ana Parra soient mentionnés des détails tels qu’elle est fonctionnaire, qu’elle a travaillé comme serveuse et barman et qu’elle est une femme mariée, un détail que beaucoup étaient inconnus jusqu’à présent, mais qui n’a pas surprise pour le moins, c’est que la jeune femme était une reine de beauté.

Cela a été confirmé par l’ex-concurrente d’EXATLON elle-même, en dialogue avec Now, où elle a rappelé cette époque où, émue par les entraîneurs de la reine et sa propre famille, elle a décidé de se lancer dans un concours, espérant être couronnée Miss Colombie et représenter son pays. dans Miss Univers.

"Défilé en maillot de bain candidats Señorita Valle 2014"

La belle colombienne a concouru en 2014, l’année même où Ariadna Gutiérrez a été couronnée Miss Colombie, la reine qui est devenue célèbre après la confusion de Miss Univers, où Steve Harvey l’a nommée gagnante puis a déclaré que c’était une erreur et que le vrai la reine était la Philippine Pia Alonzo.

Ana a tenté de remporter le titre de Miss Valle, un exploit qui lui donnerait une passe directe pour aller au concours national et se battre pour la couronne de la plus belle femme de Colombie, mais elle n’a pas atteint son objectif.

Candidatures Miss Valle 2014 – 2015 Défilé en maillot de bain

Et même s’il était un grand favori, représentant sa ville natale, Séville, il a finalement dû se contenter des bons moments qu’il y a vécus, alors qu’il n’avait que 18 ans.

Mais croyant que tout ce qui se fait dans la vie laisse toujours un enseignement, l’ancienne reine de beauté assure aujourd’hui, avec la renommée qu’elle a acquise après son passage par EXATLON, que dans son rôle de reine elle a appris que quand on veut quelque chose il faut très bien se préparer , et c’était, selon elle, son talon d’Achille pour ne pas avoir été sacrée reine de la Vallée et être allée à Miss Colombie.

“Je pense que je n’étais pas aussi préparée que possible, car j’étais très petite (jeune), mais j’ai apprécié l’expérience et j’ai tout apprécié”, a déclaré la Colombienne, qui a désormais commencé sa solide carrière dans le monde du mannequinat, quelque chose qui est toujours actif à ce jour.

