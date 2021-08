Ana Parra montre une cicatrice qui a laissé une blessure dans EXATLON

Ana Parra / Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra montre la cicatrice laissée sur son visage par la blessure qu’elle a subie dans EXATLON

La semaine dernière, juste un jour avant la finale de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, Ana Parra, une athlète qui a gagné l’amour et le soutien des téléspectateurs de l’émission de téléréalité Telemundo, a vu la chance lui jouer un tour. Après s’être blessée au nez et au cou, lors du duel contre Nathalia Sánchez, la Colombienne a dû quitter la compétition, et n’a pas pu réaliser son rêve d’atteindre la finale et de rencontrer Norma Palafox pour le jackpot de 200 000 $ et un trophée.

Et une semaine après avoir subi le coup douloureux, l’ancienne membre de l’équipe Contending a utilisé son compte Instagram pour montrer à ses followers, à travers un “live”, la cicatrice qui lui restait au visage.

Ana Parra a montré la marque laissée par sa blessure dans EXATLON, et bien qu’elle ait mentionné qu’il est bon de savoir que les choses ne sont pas arrivées aux adultes, en particulier avec son cou, elle a avoué qu’en raison de son travail de mannequin, sa cicatrice l’a affectée. .

“Dieu merci, ce n’était que musculaire et c’est quelque chose dont je suis reconnaissant, car le cou est quelque chose de complètement délicat, et puis rien. Dieu merci, cela n’a pas vieilli », a déclaré l’athlète de 25 ans. « Je sais que ce qui est arrivé à mon visage est aussi quelque chose de délicat, et aujourd’hui, disons que je vis aussi de mon visage. Donc je remercie Dieu que ce n’était rien de grave, et ici je continue à travailler dur avec ça.

La star de l’équipe Bleue a également avoué que ne pas avoir pu atteindre la grande finale, où elle a été visualisée, après être restée dans la compétition depuis janvier dernier, l’a remplie de frustration, mais elle a compris qu’elle ne peut pas rester dans ce sentiment ou en “regret” pour sa cicatrice.

« En ce moment, disons ce qui m’est arrivé récemment récemment, je ne sais pas. Avoir ce coup sur le visage, qui m’a laissé, disons, une grosse cicatrice, que j’étais enfermé dans une forte compétition pendant 8 mois, et que je suis parti un jour avant de réaliser un rêve, et que j’étais, disons, complètement sûr que je pouvais l’obtenir et que je ne pouvais pas. Que ce soit comme ça, ou a été comme ça, c’était quelque chose que j’étais sûr de pouvoir réaliser, et le fait que ce n’était pas comme ça m’a rempli beaucoup de frustration », a admis le mannequin.

L’ingénieur, qui a récemment déménagé de Colombie aux États-Unis, a également parlé de ce qu’elle a vécu tout au long de la compétition, et a apprécié les bonnes relations que le spectacle lui a laissées avec ses coéquipiers et ses rivaux, malgré la dureté que le spectacle signifiait.

« Dans 8 mois, c’est trop long, trop loin, loin de ta famille, loin des gens que tu aimes. Le confinement là-bas donne parfois l’impression que ça fait très mal à la tête, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez beaucoup de mal, beaucoup de temps là-bas. C’est une expérience complètement merveilleuse, mais les amis que vous vous faites sont là, je crée des amitiés pour la vie. Alors je pense que je referais cette expérience », a conclu l’ancien candidat.

