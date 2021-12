Ana Parra ne veut pas être une guerrière

Ana Parra / Instagram Ana Parra fatiguée d’être une guerrière de durs combats ?

Ana Parra est une vraie guerrière au meilleur sens du terme, comme elle l’a démontré avec sa participation à la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, dont elle était sur le point de devenir la championne.

Mais il semble que la belle colombienne veuille faire une pause au milieu de tant de choses auxquelles elle a dû faire face l’année dernière, y compris la blessure qu’elle a subie au nez en demi-finale de l’émission de téléréalité Telemundo, et comment elle a été impliquée dans des projets sans arrêt, envie d’une « pause ».

Cela a été assuré par la Colombienne, à travers une vidéo amusante TikTok partagée sur son Instagram, où elle a fait une proposition à Dieu de lui donner environ quatre semaines de temps libre et de ne plus la mettre à affronter de dures batailles.

« Il y a longtemps que je n’ai pas mis en ligne ces petites choses 😜 », était le commentaire avec lequel Ana a accompagné le clip amusant, où elle est appréciée dans une attitude de prière et essayant de « négocier » le bénéfice qu’elle demande.

« Diosito, c’est encore moi… quoi d’autre ? Comment est tout ?. Je suis venu ici pour vous remercier. Je ne vais pas te demander d’argent cette fois. Je sais que vous donnez vos pires batailles à vos meilleurs guerriers, et je suis, mais voyez, reconnaissant pour cette confiance placée », entend-on Ana Parra dire dans le clip, avec un accent colombien marqué, avant de se lancer pour faire sa pétition.

«Mais je vous suggère d’avoir des vacances d’un mois, un soulagement, une répartition des charges. J’ai des candidats qui sont des guerriers guerriers, donc je ne sais pas, je suis en attente. Vous me direz n’importe quoi », a conclu l’ancien athlète d’EXATLON.

Comme prévu, les followers de l’athlète n’ont pas tardé à réagir à la publication de l’ingénieur civil, et tandis que beaucoup se sont moqués de la sortie gracieuse de la jeune femme, d’autres ont loué sa beauté et ont même fait des blagues.

« Qu’il est bon que vous rendiez grâce 🙏 à la toute-puissante beauté❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ », « 😍😍😍🌹🌹🌹😘😘😘 Je ne demande que la santé, le bien-être et le meilleur pour vous où que vous soyez ”, et “Don’t you Est-ce que ton mari donne de l’argent ??? hahaha ”, ont commenté certains fans.

« Pour quelque chose j’adore ton accent Anita 😍 La colombienne est spéciale et sensuelle 🎶🎶🎶 Merci belle et vivante » et « Magnifique tu te vois prier », disaient les autres.

La vidéo du mannequin tourne depuis qu’elle l’a publiée sur les réseaux sociaux, et jusqu’à présent, elle a atteint plus de 5 000 vues.

Dans un autre message plein d’inspiration, avec lequel la Colombienne a montré sa silhouette harmonieuse, Ana a déclaré: « Peu importe la lenteur avec laquelle vous allez tant que vous ne vous arrêtez jamais 🐛🦋

Bonne journée aux chandelles à tous 🕯✨🕯 ».

