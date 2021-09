Ana Parra parlait comme un homme ?

in

Ana Parra / Instagram Ana Parra a-t-elle parlé comme un homme ? : Ecoutez-la et découvrez une autre confession

Ana Parra était l’une des candidates de la cinquième saison d’EXATLON qui a su se mettre dans le public avec son humilité, sa beauté, son charisme et cette force physique dont elle a fait preuve tout au long des 7 mois qu’a duré le concours Telemundo.

Mais en plus de tous ces talents, l’ancienne reine de beauté colombienne est une femme très drôle, qui fait toujours toutes sortes de vidéos amusantes, comme cela s’est produit il y a longtemps, lorsque ses followers l’ont entendue parler comme un homme.

Malgré le fait qu’Ana Parra a une voix très douce, dans le clip hilarant, on l’entend parler avec une voix masculine, ce qui en a fait plus d’un s’étouffer de rire, et mentionnant une confession.

“Je me demande tous les soirs, est-ce que mon Cupidon m’a tiré dessus avec du pain, parce que ce que j’aime vraiment de toutes mes forces, c’est manger”, entend-on Anita Parra dire sur son TikTok, lors d’un voyage en voiture.

Mais au-delà de la grâce provoquée par l’ancien membre de l’équipe en lice, la vidéo de l’athlète, qui remonte à bien longtemps, a attiré l’attention pour ses aveux sur le troupeau.

La jeune femme de 25 ans a révélé qu’elle avait décidé de faire ce clip, car elle est une fidèle amatrice de pain, ce que ses plus fidèles adeptes savent parfaitement.

« Je présente mon premier #tiktok… Je ne me souvenais pas de lui. J’ai beaucoup ri quand je l’ai vu (à cause du pain 🍞😂), combien sont ici comme moi ?”, était le commentaire que la star des Bleus a ajouté dans sa publication, rappelant son amour pour le pain.

La jolie vidéo d’Ana s’exprimant en homme, a immédiatement suscité toutes sortes de réactions de la part de ses fans, qui n’ont pas cessé de rire et ont loué le bon sens de l’humour du mannequin.

D’autres adeptes ont commenté le goût extrême que la jeune femme, originaire de Séville, Valle del Cauca, une petite ville située en Colombie, a et ne cache pas.

“C’est le pain littéral hahaha pain du matin!”, A commenté un fan de l’athlète, se souvenant de ces jours où l’athlète a laissé ses coéquipiers de réalité sans pain, parce qu’elle a mangé le pain comme s’ils étaient des bonbons.

Dites-nous ce que vous pensez des sorties amusantes d’Ana Parra sur TikTok, et de sa confession qu’elle a faite à propos de son énorme goût pour le pain, quelque chose qui semble avoir peu d’effet sur elle, car avec son activité sportive elle brûle beaucoup de calories sans problème .

