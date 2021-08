Ana Parra parle de ce qu’elle pense de Norma Palafox

Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra explique ce qu’elle pense de Norma Palafox après EXATLON

La cinquième saison d’EXATLON est derrière nous, avec le triomphe de Norma Palafox et Jayvier Cintrón, et alors que de nombreux téléspectateurs pensent déjà à la sixième saison, un fait dont certains adeptes de l’émission de téléréalité Telemundo ne se sont toujours pas remis, a été le brusque sortie par Ana Parra après avoir subi une blessure au nez.

Et c’est que l’appel de rêve final que les fans d’EXATLON ont imaginé dans la catégorie féminine, selon les internautes, était un défi entre le modèle colombien et le footballeur mexicain, considéré comme les éternels rivaux.

Mais les choses ne se sont finalement pas passées de cette façon, et alors qu’Ana Parra a dû se contenter d’atteindre les demi-finales, Norma Palafox a remporté le trophée de champion.

Et à la fin de l’émission de téléréalité, en plein “live” avec ses fans sur le compte Instagram des États-Unis, Ana Parra a été interrogée sur ses sentiments envers Palafox et la relation qu’elle entretenait, et elle n’a eu aucun problème à s’ouvrir sur la nouveau champion de la compétition.

La star féminine des Bleus a ouvert son cœur et en parlant de la star des Reds, elle n’avait que de beaux mots, montrant que malgré le fait d’être des adversaires, la camaraderie et l’admiration régnaient entre elles.

« Palafox d’avoir été ma rivale, mon adversaire, elle m’a soulevé de nombreuses fois. Quand j’étais très déprimée, quand je voulais jeter l’éponge et dire : ‘Je vais abandonner’, elle s’approchait de moi et me disait : ‘Non, allez, avancez’, a déclaré Ana.

La Colombienne a déclaré qu’après avoir quitté la compétition, l’une des personnes qu’elle gardera sans aucun doute comme un grand souvenir sera la Mexicaine, et a réitéré qu’à seulement 22 ans, Norma Palafox est une femme bien, et très forte, que il encourage généralement tout le monde dans les moments les plus difficiles.

De même, la jeune femme, qui se remet de la blessure qu’elle a subie au cou et au nez, a avoué que Palafox elle-même l’avait vue en finale, concourant pour le trophée de champion.

« Elle m’a dit : ‘Tu es très bonne. Tu mérites d’être en finale.’ Et ça m’a beaucoup aidé. Ce sont les relations qui grandissent à Exatlon », a ajouté l’ancien athlète.

Et en se référant à la façon dont sa blessure a été infligée, Ana Parra a déclaré : « Je me suis frappée. J’allais très vite, je ne sais pas ce qui s’est passé, quand. Combien de fois n’avons-nous pas fait la même chose, et j’étais de ceux qui disaient qu’il fallait être très prudent dans ce vide sanitaire, car l’espace est limité, mais j’allais trop vite. Je n’ai pas bien calculé, et j’ai frappé la corde au front, et elle s’est ouverte moche. Mon cou s’est trop plié. Et ils m’ont pris 7 points. Les jours d’après, c’était horrible ».

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires