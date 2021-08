Ana Parra parle de Wilmarie Negrón d’EXATLON

Ana Parra / Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra avoue ce qu’elle pense de Wilmarie

Les derniers jours de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis sont consacrés à la location d’un siège au premier rang. Et tandis que les athlètes de l’émission de téléréalité Telemundo qui sont encore “vivants” dans la compétition montrent la griffe qu’ils ont pour atteindre le duel final où l’on saura qui sera le champion et le champion de l’émission de télévision, beaucoup ont été sincères sur ce qu’ils ressentent pour leurs propres coéquipiers et rivaux.

Et cette fois, Ana Parra n’a eu aucun scrupule à montrer publiquement ce qu’elle ressent pour son coéquipier, Wilmarie Negrón, qui a très bien réussi à s’adapter aux concurrents, et étant, à côté de la colombienne, les seules femmes qui sont encore dans la compétition. du côté des Bleus.

Dans la dernière édition d’EXATLON, on a d’abord demandé à Ana ce qu’elle pensait des renforts qui arrivaient à la compétition au fil des mois, en raison de la mauvaise séquence d’incidents et de blessures qui ont marqué la saison, et elle s’est concentrée sur son partenaire portoricain.

«Aujourd’hui, nous parlions des super remplaçants qui nous sont venus… les renforts, désolé. Ils sont arrivés au bon moment, je pense. Quand ils sont arrivés, tout a commencé à couler. Ils nous ont injecté beaucoup d’encouragements et ont fait des points clés », a commenté le Colombien, admettant que l’entrée de renforts a fait une différence positive pour la performance de l’équipe en lice.

« Ils se sont adaptés super facilement à la compétition et ben, ces derniers jours, qu’il n’y a que Will (Wilmarie) et moi, on sait que… ah et ben avec ce qui s’est passé avec Jacobo, que maintenant c’est seulement Jeyvier qui court… On sait que nous deux (elle et Wilmarie) devons courir plusieurs fois (et ils ont bien fait) ».

Les éloges d’Ana pour son coéquipier des Bleus ne se sont pas arrêtés là, et elle a montré qu’elle ressentait beaucoup de respect, d’affection et d’admiration pour Wilmarie.

“Donc, nous étions comme penser, ou nous mettre un peu de pression, que le but devait nous être donné, que tous les points étaient clés et bien, elle a fait une performance incroyable. Nous avons bien fait, Dieu merci, et hier était le meilleur au monde. La meilleure décision a été de l’envoyer au money board, car nous le savons déjà », a déclaré Ana en soulignant l’excellent travail que Wilmarie a fait sur le money board.

Les fans de blues ont le cœur partagé entre ces deux athlètes, mais les propos d’Ana ont confirmé que l’harmonie et la collaboration règnent entre eux et ce sera dans les prochains jours qu’on saura qui est le plus puissant pour continuer à avancer.

