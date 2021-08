Ana Parra partage un message sur Dieu après Exatlon

Ana Parra Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra après exatlon États-Unis envoie un message de foi

Ana Parra a non seulement atteint la demi-finale de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, mais a également volé le cœur des adeptes de l’émission de téléréalité Telemundo.

Et après une conversation en direct qu’elle a eue avec ses fans, via son compte Instagram, que jusqu’à présent plus de 35 000 personnes ont vu, l’athlète colombienne a davantage enchanté nombre de ses followers, après avoir partagé avec eux un beau message de foi.

L’ancienne membre de l’équipe en lice, a évoqué ce que signifiait sa sortie brutale de la compétition, après s’être blessée au nez lors du duel en demi-finale, et bien qu’elle ait admis que cela générait beaucoup de tristesse, elle a également avoué qu’elle l’avait comprise comme une message de Dieu.

«Je suis très conscient que Diosito a un plan pour tout le monde. Pour tout le monde, même si vous n’êtes pas très d’accord avec Lui. Même si vous dites à ce moment-là : ‘Pourquoi ces choses arrivent-elles ?’, ‘Pourquoi me fais-tu cela, mon dieu ? Mais à un moment donné, vous allez être conscient ou vous allez savoir pourquoi les choses ne sont pas allées à l’encontre des plans de Dieu, Son timing est toujours parfait, donc, et s’il y a vraiment quelque chose, vous devez être positif et reconnaissant. » Dit l’athlète. “C’est la phrase que j’ai toujours : ‘merci, merci pour tout ce qui se passe dans ta vie, à partir du moment où tu ouvres les yeux jusqu’à ce que tu t’endors'”.

Ana Parra a montré en même temps qu’elle fait partie des personnes qui, même dans des situations pouvant être considérées comme négatives, essaient de voir le côté positif, comme cela s’est produit avec sa blessure.

« En ce moment, disons ce qui m’est arrivé récemment récemment, je ne sais pas. Ayant ce coup sur le visage, que j’ai laissé, disons une grosse cicatrice, que j’étais enfermé dans une forte compétition pendant 8 mois, et que je suis parti un jour avant de réaliser un rêve, et que j’étais, disons, complètement sûr que je pouvait l’obtenir, et que ça n’avait pas été comme ça, ou a été comme ça, c’était quelque chose que j’étais sûr de pouvoir réaliser, et le fait que ce n’était pas si frustré m’a rempli de frustration », a admis le modèle.

“Mais Dieu merci, ce n’était que musculaire et c’est quelque chose dont je suis reconnaissant, car le cou est quelque chose de complètement délicat, et puis rien. Dieu merci, cela ne s’est pas produit », a mentionné l’ingénieur. « Je sais que ce qui est arrivé à mon visage est aussi quelque chose de délicat, et aujourd’hui, disons que je vis aussi de mon visage. Donc je remercie Dieu que ce n’était rien de grave, et ici je continue à travailler dur avec ça.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires