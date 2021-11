Ana Parra participe à EXATLON Mexique

Ana Parra / Instagram Ana Parra est heureuse de revenir dans les arènes d’Exatlon

Il y a quelques heures Chuy Almada avait fait la lumière sur l’avenir d’Ana Parra, après l’avoir félicitée sur son Instagram et lui avoir dit de « la casser » dans les arènes.

Et bien qu’au départ les fans du Colombien pensaient que cela pourrait être un indice sur le retour de l’athlète à la saison 2022 d’Exatlon États-Unis, ce vendredi, il a été confirmé que le modèle revenait à la « concurrence la plus féroce de la planète », mais à partir de Mexique.

La nouvelle a été révélée sur son Instagram par l’ancienne membre de l’équipe des Bleus, qui cette fois, vêtue d’un maillot jaune, a révélé qu’elle était en EXATLON Mexico, et qu’elle concourait dans une équipe de son pays contre les Aztèques.

« Je ne peux pas être plus heureux et content de revenir en exatlon, une nouvelle expérience, aux côtés de grands coéquipiers 🇨🇴 et de grands rivaux 🇲🇽 ; J’espère laisser tout de moi-même dans chaque circuit et j’espère avoir le soutien de tout le monde 💪 @exatlonmx », a commenté la créatrice de maillots de bain sur son réseau social. « Vous pouvez le voir à la télévision azteca uno O dans les liens de ces filles sur twitch : https://m.twitch.tv/andrea_alvarez_tv et https://m.twitch.tv/estephaniar&rdquo ;.

Les vidéos partagées par l’athlète sur son compte Instagram ont suscité beaucoup d’émotion chez les fans de la jeune femme, qui étaient ravis de la revoir dans les arènes.

«Je suis très heureux de retourner dans les arènes d’exatlon et cette fois je représente ma Colombie. Ne manquez pas les meilleures batailles de Colombie 🇨🇴 vs Mexique 🇲🇽

@exatlonmx », a ajouté Ana Parra dans son annonce.

Et montrant qu’elle est une guerrière depuis le début, et qu’elle a toutes les qualités physiques et mentales, ainsi que beaucoup de discipline, pour réussir son nouveau défi, Ana est partie du bon pied, puisqu’elle a remporté son premier circuit dans son premier test contre Thalía, de l’équipe mexicaine.

« Ce premier point atteint m’a ramené de très beaux souvenirs de @exatlonestadosunidos, j’espère qu’il y aura beaucoup plus de points que je pourrai atteindre en @exatlonmx et apporter de nombreuses victoires à mon équipe 🇨🇴 », a déclaré Ana sur son Instagram, en parlant d’elle première victoire. » J’espère continuer à compter sur le soutien de tous 🥰 « .

Les commentaires de ses fans ont été immédiats et plus d’un sont impatients de suivre ses traces à Exatlón México.

« Quelle émotion !!! », « Beaucoup de succès guerrier », « Je veux le voir… Comment aux USA ?? », et « Anita revient ? Quel partenaire sympa. Nous sommes heureux, beauté », étaient quelques-uns des commentaires faits par les adeptes de l’athlète.

« Je viens du Mexique, mais j’aimerais que tu gagnes ton duel avec force💁🏽‍♂️💯 » et « Allez maman, tu peux. On va le frapper avec verraquera (force), avec tout Anita k chevere pour te revoir concourir. Bonne chance. Bénédictions infinies 🙏🏽🍀☘️😇🤗🍀☘️🙏🏽 », étaient deux autres messages pour Ana.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires