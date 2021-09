Ana Parra présente les amours de sa vie

Exatlon États-Unis / Instagram Ana Parra visite sa Colombie natale avec les personnes qu’elle aime le plus

Après avoir traversé la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, Ana Parra a non seulement enchanté les adeptes de la téléréalité par sa force physique et sa griffe pour sortir victorieuse des compétitions qu’elle affrontait chaque jour, mais aussi pour sa simplicité et sa modestie.

Et montrant une fois de plus qu’elle est une femme qui a les pieds sur terre, qui valorise d’où elle vient, l’ancienne athlète d’EXATLON a partagé avec ses abonnés Instagram quelques photographies, où elle se vantait de sa belle famille, qui vit dans une petite ville de Colombie, et c’est d’une classe modeste.

Ana Parra a fièrement montré ses origines, qui sont situées dans la ville de Séville, dans le département de Valle, en Colombie, où elle a fait une petite escapade cette semaine pour être avec sa belle famille.

Après s’être reposée quelques semaines de l’intensité d’EXATLON, où elle n’a pas pu atteindre la finale en raison d’un accident survenu la veille du grand gala, Ana Parra a décidé de s’envoler pour la Colombie et a profité du fait que dans ce pays la fin de la semaine a été célébrée la fête de l’amour et de l’amitié, pour pouvoir être avec ceux qu’il décrivait comme ses plus grands amours.

“Journée de l’Amour et de l’Amitié… et je la passe avec les amours de ma vie ❤️ Ma Famille ❤️”, était le commentaire avec lequel l’ancien membre des Contendings s’est vanté de sa mère, de sa sœur adorée et de ses beaux neveux. “Je vous souhaite à tous une bonne journée et profite bien de cette belle journée, je vous aime “.

Les photographies partagées par le modèle ont ravi ses fans, non seulement pour le moment émouvant que la Colombienne a partagé avec eux, mais pour montrer sa famille simple et humble avec une grande fierté.

Les messages d’admiration envers Ana pour les belles images, ont été immédiats, et plus d’un s’est accordé à dire que la plus belle chose à propos de la Colombienne est que malgré sa gloire, les vapeurs ne lui sont pas montées à la tête , et garde sa simplicité intacte.

“Excellente Ana ,,,, n’oublions jamais d’où nous venons ,, cela nous rend plus humbles”, “PROFITEZ DE LA FAMILLE QUI VAUT BEAUCOUP ️❤️❤️❤️❤️❤️”, “Très Belle Famille 😍”, “comment simple” et “beaucoup de félicitations que vous êtes à la maison. Que Dieu vous bénisse », étaient quelques-uns des commentaires tenus par les followers de la belle athlète.

“Bénédictions pour vous et votre famille 🙏”, “Excellente Anita !! 👏👏👏 beaucoup de félicitations », et« VOUS êtes l’exemple clair de quand les choses sont faites avec beaucoup d’amour 😍😘⚘❤☄🌟 ce sont des monuments !! Beauté totale”, étaient d’autres messages qui ont émergé sur les réseaux d’Anita.

Ana Parra a récemment avoué qu’elle venait d’une famille initialement à très faible revenu à Séville, Valle, où elle a même aidé sa mère dans la vente d’aliments de rue, et à partir de là, elle a appris la valeur de l’humilité et l’importance d’être une guerrier.

Regardez les photos d’Ana Parra se rendant chez elle en Colombie pour rendre visite à sa belle famille et dites-nous ce que vous en pensez.

