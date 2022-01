Ana Parra révèle sa potion secrète pour avoir l’air spectaculaire. Qu’est-ce qu’elle ingère ?

Telemundo

Ana Parra arbore chaque jour un corps plus tonique et ne cesse de soupirer parmi ses followers, avec des photos et des vidéos qui révèlent ses abdos d’acier et sa silhouette sculpturale. La recette de l’athlète Exatlon États-Unis repose sur une bonne nutrition et sa discipline d’entraînement indéfectible, mais il y a un élément supplémentaire qu’elle vient de révéler.

C’est un shake qui se prépare chaque jour avant l’entraînement, qui consiste à mélanger trois produits différents, chacun avec des propriétés différentes qui permettent d’obtenir un entraînement totalement efficace.

« Je voulais vous montrer ce super mix que je fais pour aller m’entraîner, du pur pouvoir », a-t-il écrit sur son compte Instagram, à propos du super complément nutritionnel qui est en préparation. Dans le post, il explique que le premier produit vous aide à développer vos muscles et à augmenter votre endurance, tout en retardant la fatigue et en réduisant les douleurs musculaires. Le deuxième produit vous aide à rester concentré et alerte, tandis que le dernier produit augmente le métabolisme et accélère la perte de graisse.

L’athlète boit sa potion élaborée avant l’entraînement et optimise ainsi les résultats de sa routine, lui donnant l’énergie de ne pas abandonner.

Mais tout n’a pas été sport dans la vie du mannequin colombien de 26 ans, qui fait actuellement partie des participants d’Exatlon México. Dans une publication récente, il a révélé qu’il avait appris à apprécier la vie d’une manière différente, montrant le bon temps qu’il vivait.

« Je ne sais pas si ce sera dans les années, mais j’ai baissé le volume de ce que j’entends et j’ai augmenté le volume de ce que je ressens. Un coucher de soleil me fait frissonner, une gorgée d’un bon café, un bon vin, une agréable compagnie, une belle chanson. Je ne sais pas si ce seront les années, les expériences… ou peut-être, juste peut-être, je commencerai à voir la vie aussi belle qu’elle est vraiment », a-t-il écrit poétiquement.

Et sa nouvelle façon de voir la vie n’est pas restée uniquement dans les mots, mais avec ses actions, il a montré qu’il a pris le poids de ce qui est vraiment important dans la vie. Pour Noël, l’athlète a rendu la vie de nombreuses personnes heureuse en achetant des cadeaux et des produits d’épicerie de sa propre poche.

L’ingénieur a distribué ses cadeaux avec l’aide des pompiers aux personnes les plus nécessiteuses de Séville, dans sa Colombie natale, avouant qu’avec cela elle avait réalisé un rêve qu’elle avait depuis longtemps et qu’elle avait enfin pu réaliser grâce à le succès 2021 qu’il a obtenu.

