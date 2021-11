Ana Parra très sexy en jupe en cuir

Ana Parra / Instagram Ana Parra a enchanté ses fans avec une magnifique jupe en cuir

Ana Parra a non seulement montré à travers sa participation à la cinquième saison d’EXATLON États-Unis qu’elle est une guerrière sur le terrain de jeu, et qu’elle est propriétaire d’une condition physique et de compétences sportives exceptionnelles, mais elle a également conquis des milliers de téléspectateurs avec son simplicité et beauté.

Et exhibant sa beauté et son goût pour la mode, l’ingénieure civile, qui compte plus de 144 000 followers sur son compte Instagram, a fait fureur sur son réseau social, après avoir exhibé ses attributs dans une petite jupe en cuir moulante, qui lui a donné une touche de fraîcheur et de flirt.

La jupe d’Ana Parra a fait tellement sensation qu’en quelques heures, elle a atteint près de 10 000 « j’aime », et a déclenché toutes sortes de commentaires et d’éloges de la part de ceux qui suivent ses traces chaque jour.

Ana a combiné la petite jupe frappante avec un haut avec des imprimés, qui correspondaient parfaitement au look, qui avait ses cheveux noirs lâches et son maquillage doux comme cerise sur le gâteau, et beaucoup de citrouilles en arrière-plan. De toute évidence, il ne pouvait pas manquer son beau sourire.

Mais apparemment, la publication de l’ancien athlète d’EXATLON avait un expéditeur particulier, dont elle n’a pas révélé l’identité, car elle a ajouté un petit message qui, pour beaucoup, sonnait comme une dédicace à son mari.

« Le sourire est le mien, mais la raison c’est vous 🥰 @prettylittlething », a commenté Anita avec sa belle photo.

« Waoooo comme c’est beau !! 💖 Bénédictions Parcera »,« Tu es belle Anita 😍😍🔥🔥❤️❤️❤️❤️ », et« Parmi tant de citrouilles, une douce et belle poupée ❤️😘😘😘😘 », étaient certaines des phrases exprimées par les fidèles admirateurs du Colombien.

« Belle belle sexy ❤️❤️❤️🔥🔥🔥 », « Ay Anita parra quelle belle mon amour☺️☺️☺️☺️🤩 » et « Quelle belle princesse ❤️❤️❤️❤️❤️ », ont commenté d’autres fans du modèle.

Quelques jours auparavant, Anita Parra avait déjà fait fureur dans ses réseaux, après avoir partagé une belle photographie en bikini sexy, où elle se vantait de ses attributs, mais avec laquelle elle a laissé un message clair qui a fait sa marque auprès de ses followers.

Dans la publication, l’ex-concurrente d’EXATLON était appréciée avec le bas de son bikini blanc, accompagné d’une chemise à transparences, qui ressemblait à une photo digne d’un catalogue de vêtements de lingerie des grandes marques du monde.

« C’est vous qui décidez comment vous voulez vivre ✨ @danielmirandafoto 📸 », était la phrase avec laquelle la star de l’équipe des Bleus de l’émission de téléréalité Telemundo a accompagné sa belle image.

Dites-nous si vous pensez qu’Ana Parra devrait se lancer à nouveau dans un concours de beauté ou si vous la préférez dans son rôle d’athlète de haut niveau et de femme d’affaires.

