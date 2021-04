Ana Patricia Gámez a annoncé sa retraite de la télévision

. Ana Patricia Gámez dit au revoir à la télévision.

Ana Patricia Gámez a surpris tous ses fans en annonçant qu’elle se retirera bientôt temporairement de la télévision pour se concentrer sur son rôle de mère. La star a annoncé la nouvelle lors d’une émission récente de l’émission télévisée «Enamorándonos».

«En tant que mère, j’ai décidé de faire une pause dans ma carrière professionnelle pour me consacrer à être mère 24/7 car l’enfance de mes enfants va avancer, ils vont grandir et je veux être avec eux dans ces moments », a déclaré Gámez.

Le célèbre interprète a continué de mentionner: “Ce n’est pas un adieu, c’est peut-être à bientôt, je ne sais pas si c’est près ou loin.”

Ana Patricia a annoncé qu'elle ferait une pause dans sa carrière professionnelle pour se consacrer pleinement au rôle le plus important de mère.

Ana Patricia Gámez fera ses adieux à la télévision en juin après avoir terminé la saison de “Enamorándonos” qui est actuellement diffusée sur les écrans d’UniMás.

Le public hispanophone a apprécié le talent de Gámez en tant que présentateur de télévision au cours des dernières années dans la production télévisuelle d’UniMás, le réseau affilié d’Univision.

La charismatique mexicaine est devenue célèbre après avoir été couronnée «Nuestra Belleza Latina» en 2010. Depuis, elle a participé à d’importantes émissions télévisées d’Univision pendant environ dix ans.

Des personnalités de l’industrie de la télévision ont réagi à la retraite temporaire d’Ana Patricia Gámez de l’industrie de la télévision

De grandes stars hispanophones se sont exprimées sur la plateforme Instagram pour exprimer leurs bons vœux à Ana Patricia Gámez après la publication de la nouvelle de sa retraite temporaire de la télévision.

«Quelle bravoure mon Anita… La vie nous secoue et nous fait réfléchir à la rapidité avec laquelle la vie va. Vous êtes une vadrouille, allez profiter de vos enfants que nous vous attendrons avec beaucoup d’amour lorsque vous serez prêt à rentrer », a déclaré Karina Banda, reporter de l’émission Univision« El Gordo y la Flaca ».

«Je t’aime, je t’admire et après t’avoir rencontré, la chose la plus importante que tu m’as appris est de toujours décider pour la famille. Je ne l’oublierai jamais, mon Ana. D’ici juin à juin, tu me verras plus intense que jamais envahir ta loge », a écrit Migbelis Castellanos, lauréate de« Nuestra Belleza Latina »en 2018.

«Pour réussir, c’est être heureux. Ma chère Ana, quand tu es sûre de ce que tu veux, il est très difficile de se tromper. Que Dieu vous bénisse toujours, guerrière, entrepreneur, mère et femme extraordinaire. Je t’aime », a déclaré Lourdes Stephen, animatrice de« Sal y Pimienta »sur Univision.

«Comme vous êtes courageux mana! Je t’aime. Vous êtes béni par Dieu, vous irez toujours bien. Profitez de vos petits, rien n’est plus important qu’eux. Je t’envoie un câlin. Tqm. Soyez heureux! », A déclaré Francisca Lachapel, animatrice de« Despierta América »d’Univision.

«Je suis avec toi Anita, le temps passe et ne revient pas. La chose la plus importante dans la vie, ce sont nos enfants. Je vous applaudis. Que Dieu vous bénisse toujours », a expliqué l’actrice portoricaine Zuleyka Rivera.

Ana Patricia Gámez: Combien d’enfants avez-vous?

Ana Patricia Gámez est mère de deux enfants, fruit de son mariage consolidé avec l’homme d’affaires mexicain Luis Carlos Martínez.

Giulietta est le nom du premier-né du couple né en excellente santé en mai 2015.

En juillet 2018, Gámez et Martínez sont devenus les parents d’un petit garçon nommé Gael Leonardo.

