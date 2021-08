Ana Patricia Gámez aidera Francisca Lachapel

. Francisca Lachapel

Il y a quelque chose dont nous sommes sûrs et c’est que gagner ou avoir une participation importante au concours de beauté de la station hispanique Univision, Nuestra Belleza Latina, transforme les filles en figures de divertissement en espagnol et change leur vie pour toujours. de la bien-aimée Francisca Lachapel, que nous voyons habituellement tous les matins à Despierta América, le pari réussi et durable sur les matins d’Univision, où depuis quelques années nous avons vu l’ancienne reine de beauté dominicaine, ravir tout le public avec leurs mots d’esprit, sourire éternel et une sympathie singulière.

C’est en 2015 que nous avons vu Francisca pour la première fois, qui a conquis tous les cœurs dans l’édition de cette année-là de Nuestra Belleza Latina avec son histoire inspirante, son talent d’actrice et sa beauté authentique ! Une représentation impeccable de la femme latine !

Après 15 semaines de compétition intense au cours desquelles ils ont évalué un concept de beauté intégrale qui comprenait des talents d’interprétation, de diction, d’aisance et d’évolution, Francisca était la gagnante, recevant ainsi non seulement la couronne, mais aussi 200 000 $ en espèces et un billet Directement au petit écran aux États-Unis, où il est déjà un nom très connu, et très aimé de tous.

Francisca Lachapel : sa plus belle réussite

Une partie du succès de Francisca dans le monde du divertissement en espagnol est qu’elle a toujours fait de son public un participant à ses triomphes et aussi à ses moments difficiles. C’est pourquoi, dès l’instant où elle a su qu’elle attendait un bébé avec son mari, elle a fait de ses fans les complices de la plus tendre des aventures : être maman.

Le 7 juillet, le couple accueillait le petit Gennaro Antonino Gamelier, à propos de sa grossesse, dans une interview exclusive au magazine People en Español, alors qu’elle était encore sur bande, l’actrice déclarait également : “Je n’avais jamais dépassé les 135 livres. C’était ma casquette. Maintenant je mise sur 170. Tout est gros : mes seins, mes fesses. Je ne sais pas quoi porter. Il m’a été difficile de comprendre mon corps, mais j’admire davantage mon corps ; je suis heureux”.

Bien sûr, au fur et à mesure que la grossesse avançait, Francisca Lachapel prenait également du poids, mais tout à fait dans son style, la jeune fille a également assuré à People en Español qu’elle était si heureuse que perdre du poids, même si elle y travaille, n’en fait pas partie. principales priorités en ce moment alors qu’elle profite du moment accompagné de sa famille.

Ana Patricia Gámez va aider Francisca Lachapel à perdre du poids : comment ?

Une autre chose qui attire l’attention des anciens lauréats, c’est qu’ils forment une sorte de fraternité entre eux. Une amitié scellée par les expériences qu’ils ont vécues dans la série télévisée à succès, et aussi par la façon dont leur vie change radicalement une fois qu’ils l’ont quittée.

C’est pourquoi, selon une note publiée par le site du magazine HOLA USA, ce serait précisément une ancienne reine de Nuestra Belleza Latina, et compagne de Francisca dans Despierta América, Francisca Lachapel, qui tendrait la main au charismatique présentateur pour l’aider en route pour retrouver sa silhouette.

De quelle manière Ana Patricia aiderait Francisca ? C’est simple, en plus de l’entraînement physique et du régime alimentaire rigoureux dans lesquels Lachapel est immergé, la jeune fille porterait également les ceintures vendues par Ana Patricia, qui parmi ses nombreuses et réussies entreprises comprennent une ligne de vêtements, qui comprend des vêtements d’exercice et aussi ceintures et ceintures pour retrouver la silhouette.

En fait, Francisca a récemment publié sur ses stories Instagram la photo avec l’une des gaines que Gámez lui a envoyées en cadeau et le message suivant : “Merci Ana Patricia pour cette gaine, je suis surprise de son confort” :

Francisca devrait revenir sur le petit écran bientôt en septembre. On t’attend, Francisca !