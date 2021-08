Ana Patricia Gámez contre le cancer

. Ana Patricia Gámez déclare la guerre au cancer

Il y a déjà de nombreuses femmes célèbres qui ont déclaré la guerre au cancer, à travers toutes sortes de campagnes de sensibilisation actives sur cette maladie. Et cette fois, l’ancienne reine de beauté Ana Patricia Gámez a rejoint le clan des combattants, à travers un projet qui vise à éduquer la communauté latino-américaine sur les progrès réalisés en immunothérapie et à montrer des cas de patients et d’essais cliniques qui ont très bien fonctionné. , et ils donnent un grand espoir dans la lutte contre cette maladie qui tue des milliers de personnes dans le pays chaque année.

L’ancienne Nuesta Belleza Latina a rejoint l’Institut de recherche sur le cancer, dans son initiative pour l’égalité raciale dans les soins de santé, et sera la présentatrice de la première conférence virtuelle en espagnol sur l’immunothérapie contre le cancer, lors d’un événement virtuel avec des experts, qui aura lieu le 16 septembre, virtuellement.

L’annonce a été faite par le Cancer Research Institute (CRI), qui a développé des recherches sur le pouvoir du système immunitaire de contrôler et de “potentiellement guérir” tous les types de cancer, et qui accorde une grande importance à l’urgence d’éduquer la communauté latino-américaine. sur cette maladie, car ils soulignent que les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montrent que le cancer est la principale cause de décès chez les Hispaniques aux États-Unis.

L’ex-animatrice d’Univisión, a assuré qu’elle se sent très fière de faire partie de cette campagne qui la touche personnellement, car l’année dernière, après une longue bataille de cinq ans, son père est décédé, victime d’un cancer.

« Ma relation avec le cancer est personnelle et réelle : j’ai perdu mon père trop tôt et cela a changé ma vie pour toujours. C’est un privilège de pouvoir aider les patients hispaniques et leurs soignants dans leur lutte et leur traitement contre le cancer », a déclaré l’ancienne Nuestra Belleza Latina, dans un communiqué.

Ana Patricia Gámez, dévastée après la mort de son père. Découvrez tout ICI Le père de l’animatrice Ana Patricia Gámez est décédé après un long combat contre le cancer… La vidéo d’adieu que sa fille a partagée vous fera pleurer pour sa tendresse. L’animatrice Ana Patricia Gámez est en deuil. Dimanche, il a annoncé la triste nouvelle du décès de son père bien-aimé après une longue … 2020-07-01T02:12:52Z

L’ancienne reine mexicaine a ajouté qu’il est important pour la communauté latino-américaine d’apprendre de première main tout ce qui a été développé pour lutter contre le cancer.

Wake up America se joint à la tristesse d’Ana Patricia pour la mort de son père Ana Patricia a rendu un petit hommage à son père à travers les réseaux sociaux, où elle a rappelé comment l’homme s’est battu sans relâche contre le cancer depuis qu’il a été diagnostiqué il y a quelques années. Avec de beaux mots et de belles images de sa famille, l’hôte d’Enamorándonos a dit au revoir à son père bien-aimé, le… 29-06-2020T20: 30: 45Z

« Cet événement me donne l’occasion d’aider les mères, les pères et leurs proches, en leur donnant accès à des informations de pointe sur les essais cliniques et les traitements contre le cancer », a ajouté Ana Patricia.

De même, Antoni Ribas, membre du Conseil consultatif scientifique du CRI et directeur du programme d’immunologie tumorale du Jonsson Comprehensive Oncology Center de l’Université de Californie, a averti que la conférence virtuelle sera très utile pour que la communauté latino y ait accès. à des informations sur les avancées contre le cancer.

« J’ai consacré ma carrière à la recherche et au développement de l’immunothérapie comme traitement efficace du cancer. Des informations en espagnol sur cette option de traitement révolutionnaire avec les patients hispaniques aux États-Unis sont nécessaires de toute urgence », a déclaré l’expert médical. “De plus, cela me donne l’opportunité d’aider à créer un impact positif dans cette communauté, ainsi que de soutenir les efforts de l’Institut de recherche sur le cancer pour atteindre l’égalité raciale dans les soins de santé.”

Jill O’Donnell-Tormey, directrice des affaires scientifiques au CRI, a remercié Ana Patricia pour sa participation et son implication dans cet événement et a souligné l’importance pour les Latinos d’en savoir plus sur les options de lutte contre le cancer disponibles.

Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010 AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Je ne prétends pas posséder le contenu de cette vidéo, propriété des artistes, éditeurs et producteurs respectifs.2010-05-25T04: 07: 01Z

« En travaillant avec des leaders dans le domaine de l’immunothérapie et en tirant parti de la portée de nos partenaires, tels que Univision et Ana Patricia Gámez, nous espérons entrer en contact avec des patients hispaniques atteints de cancer aux États-Unis, ainsi qu’avec des survivants, des soignants et leurs réseaux de soutien, pour avoir un impact positif sur la santé, le bien-être et les résultats globaux du cancer dans la communauté hispanique du pays », a commenté le responsable.

C’est ainsi que fonctionne l’immunothérapie anticancéreuse Une immunothérapie hautement efficace a conduit au développement de médicaments qui stimulent les défenses d’un patient cancéreux pour tuer les cellules tumorales. Dans le corps, il y a une bataille dans laquelle il est nécessaire d’aider les cellules T, les robocops du système immunitaire.

« Lorsqu’il s’agit d’accéder à des soins de qualité contre le cancer, les Hispaniques ne sont pas bien représentés. Le nombre de patients qui reçoivent le meilleur traitement n’est pas proportionnel au nombre de personnes qui en ont besoin. Le manque de diversité dans les essais cliniques sur le cancer est également un problème majeur qui retarde les découvertes dans le domaine. »

Pour vous inscrire gratuitement à l’événement présenté par Ana Patricia Gamez sur le cancer, le 16 septembre de 14h à 17h, vous pouvez visiter ce lien.