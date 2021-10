Ana Patricia Gámez est en deuil : Qui est mort ?

. Ana Patricia Gámez pleure la mort de sa grand-mère.

Ana Patricia Gámez vit un moment douloureux dans la sphère personnelle, ceci après l’annonce de la douloureuse nouvelle du décès de sa grand-mère.

La reine dont on se souvient de Nuestra Belleza Latina a annoncé la nouvelle via son profil sur la plateforme Instagram avec un message sincère : « Repose en paix, jolie mamie, merci pour tes 91 ans de vie. Nous vous aimerons et nous nous souviendrons toujours de vous ».

Dans une autre publication accompagnée d’une vidéo émouvante, Gámez a déclaré que son grand-père avait dit au revoir au grand amour de sa vie après plus de 70 ans de mariage : sa vie, avec 96 ans et plus de 70 ans de mariage, lui disait : ‘ Ne me quitte pas mon amour’. Le véritable amour existe et est éternel ».

La star d’origine mexicaine n’a pas fourni de détails sur la cause du décès de sa grand-mère, mais a souligné qu’elle était l’immense amour qui les unira toujours en tant que famille.

Selon les informations examinées par Univision, Ana Patricia Gámez a subi la mort de sa grand-mère un an et deux mois seulement après la mort de son père, Juan Gámez, des suites d’un cancer dont elle souffrait.

Les célébrités ont réagi à la mort de la grand-mère d’Ana Patricia

Des personnalités d’Univision telles que Chef Yisus, Karla Martínez, Francisca Lachapel et Greidys Gil n’ont pas tardé à réagir via Instagram pour exprimer leurs condoléances à Ana Patricia Gámez pour le décès de sa grand-mère.

« Ay Anita, je viens de voir ton message. Je suis vraiment désolé, les grands-mères s’aiment tellement. DÉCHIRURE. Beaucoup de force pour la famille », a-t-il écrit Greidys Gil, lauréat de Nuestra Belleza Latina en 2009.

« Je t’accompagne dans tes sentiments », a-t-il dit Francisca Lachapel, vainqueur de la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina.

« Magnifique, Dieu l’a déjà à côté de Lui et vous le sentirez partout », a-t-il déclaré. Karla Martinez, vedette de l’émission Despierta América et belle-soeur d’Ana Patricia Gámez.

« Je suis vraiment désolé, » dit-il. Karina Banda, hôte actuel de Enamorándonos de UniMás.

« Un gros câlin Ana », a déclaré l’actrice portoricaine Karla Monroig.

« Qu’il repose en paix », a-t-il dit. Chef Yisus, talent de l’émission matinale d’Univision Despierta América.

« Un câlin. #AmorVerdadero », a souligné l’actrice et reine de beauté portoricaine Torres de Dayanara.

Gámez est loin des médias

Jouer

Après ses adieux de la télé, Ana Patricia est très claire sur ce qu’elle demanderait pour son retour Il y a quelques mois à peine, Ana Patricia a annoncé qu’elle quittait le volant de Falling in love pour passer plus de temps à la maison avec son mari et ses enfants. Mais que faudrait-il pour revenir à la télévision ? La présentatrice révèle quelle serait la grande raison pour laquelle elle pourrait revenir sur les écrans. #DespiertaAmerica ABONNEZ-VOUS bit.ly/20L91KL VISITEZ LE SITE… 2021-09-03T20: 29: 33Z

Actuellement, Ana Patricia Gámez a mis son côté artistique en tant que présentatrice de télévision en pause pour se consacrer pleinement à ses jeunes enfants, Gael Leonardo et Giulietta.

La dernière apparition publique de Gámez dans l’industrie de la télévision a eu lieu lors d’une émission spéciale de l’émission « Despierta América » début septembre. A cette époque, le talentueux Mexicain était l’un des chefs invités.

« J’aime la télévision et je l’apprécie, mais je ne l’ai pas tellement appréciée pour laisser les enfants », a déclaré Ana Patricia Gámez dans Despierta América, faisant référence à l’une de ses principales raisons de se retirer temporairement de la télévision de langue espagnole aux États-Unis. .

Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait à la télévision dans un avenir pas trop lointain, Gámez a avoué qu’elle était ouverte à recevoir des offres de projets professionnels qui correspondent aux horaires de ses activités personnelles avec ses enfants.