Ana Patricia pleure la mort de Daniela Rodríguez

. Ana Patricia Gámez est en deuil : qui est mort à l’ex-reine ?

L’ancienne reine de beauté Ana Patricia Gámez a souffert ce jeudi d’une profonde tristesse, après avoir appris le décès d’une personne qu’elle aimait beaucoup lorsqu’elle était l’animatrice de l’une des émissions de télévision qu’elle a le plus apprécié.

L’ancienne Nuestra Belleza Latina a utilisé ses réseaux sociaux pour pleurer la mort de Daniela Rodríguez, concurrente de l’émission télévisée « Enamorándonos USA », décédée très jeune et seulement quatre mois après son mariage.

Dans son message de tristesse, l’ancienne reine mexicaine a exprimé son soutien au mari de Daniela, Darwin Cipion, et en a profité pour mentionner que la vie est souvent fragile.

“La vie est très fragile, nous sommes très désolés pour votre départ de ce monde Daniela que Dieu vous reçoive dans sa gloire 🙏🏼”, a déclaré l’ancienne animatrice d’Univision dans son message. “Nous vous accompagnons dans votre douleur Darwin et toute sa famille, prompte démission!”.

Ana Patricia a accompagné sa publication d’une belle photographie sur laquelle on la voit aux côtés de Daniela et Darwin, célébrant la vie et l’amour.

L’émission télévisée “Enamorándonos” a ajouté aux sentiments de regret de la Mexicaine, et a dédié une lettre à ses réseaux, dans laquelle elle a rappelé la beauté de la personne qui était la jeune ex-concurrente de l’émission.

« Au nom de toute l’équipe Enamorándonos USA, nous regrettons profondément le décès de Daniela Rodríguez. Nous souhaitons que votre âme repose en paix. Nous nous souviendrons toujours d’elle comme d’une femme heureuse, qui croyait au coup de foudre et qui a été la première à nouer une relation avec son mari, @flaccocipion”, a déclaré l’émission télévisée sur son Instagram.

À travers son message sur Instagram, l’émission a ajouté : “Nous nous souviendrons toujours de vous, avec beaucoup d’affection.” DÉCHIRURE”.

Le chauffeur Rafael Araneda a également exprimé ses regrets pour la mort de l’ancien participant du programme qui veut que Cupido fasse son truc et a rappelé l’enseignement que Daniela a donné pendant son temps dans le programme.

«Aujourd’hui, je me suis réveillé avec la triste nouvelle de la mort subite de Daniela Rodríguez. Je continue d’être choquée et très angoissée pour son mari Darwin Cipion, et pour tous les proches de ce beau couple. Tous deux nous ont montré dès le chapitre numéro 1 de Tomber amoureux, que le coup de foudre existe bel et bien et que les distances géographiques ne seraient pas un frein au renforcement de leur relation et à la formation d’une famille”, a expliqué l’animateur.

« Hier, ils étaient mariés depuis 4 mois et cette photo date du 26 avril, lorsque nous avons célébré leur mariage en studio. Quelle grande fragilité… quelle tristesse la plus profonde. Mes condoléances et mes prières pour tous ceux qui subissent le départ inattendu de Daniela, et surtout pour l’amour de sa vie… Darwin », a souligné le présentateur, qui n’a pas révélé la cause du décès de la jeune femme.