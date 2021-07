Ana Peleteiro et le mythe 4×400 polissent le premier jour

30/07/2021

Le à 16:05 CEST

La galicienne Ana Peleteiro a de nouveau démontré hier à Tokyo qu’elle est un animal de compétition Avec un classement sensationnel pour une finale de triple saut, elle sera éligible pour l’or parmi les mortels – l’argent, puisque le titre extraterrestre ira au Vénézuélien Yulimar Rojas sauf tragédie.

14,40 étaient nécessaires pour obtenir le billet direct et la championne du monde junior en 2012 a entamé sa première participation olympique avec un remarquable 14,34 qui lui aurait déjà servi. Malgré cela, l’actuel vice-champion d’Europe en salle a fait un deuxième tentative sensationnelle (il a chuté d’un pouce au talon) pour aller à 14,62 (marque de l’année et à seulement 11 centimètres de son record en Espagne).

Seul le Barça Rojas l’a dépassée avec 14,77 et il attend déjà de battre à nouveau le record du monde et derrière étaient, entre autres, le Portugais Mamona (14,54), le Cubain Povea (14,50), le lauréat colombien Ibargüen -or à Rio- (14,37), les Jamaïcains Rachitisme (14,43 ) et Williams (14h30) ou l’Américain Orji (14h20). La finale aura lieu ce dimanche à 13h15 et… attention à Peleteiro, qui est bien arrivé au Japon.

Le relais mixte, finaliste !

L’autre grande nouvelle de la première journée d’athlétisme a été mise en vedette le relais mixte 4×400 avec une qualification inattendue pour la finale après avoir pulvérisé le record d’Espagne pendant cinq secondes et demie.

Le 4×400 mixte espagnol sera en grande finale

| .

Avec Samuel García, une Laura Bueno qui a dû surmonter plusieurs poussées, Aauri Bokesa et Bernat Erta, l’Espagne a crédité 3:13,29 et a profité de la disqualification des Etats-Unis pour réaliser un ticket historique avec le pire bilan des finalistes Énorme ! Cependant, nous devrons attendre et voir si la revendication nord-américaine est acceptée.

Le premier or, pour Barega

Le 10 000 mètres messieurs a distribué les premières médailles d’athlétisme avec une certaine surprise, puisque L’Ethiopien Selemon Barega a confirmé son arrivée dans une course pas trop rapide pour l’emporter avec 27 : 43,22 devant « l’armée ougandaise », alors que le détenteur du record du monde Joshua Cheptegei était d’argent (27 : 43,63) et favori de beaucoup de Jacob Kiplimo, a dû se contenter du bronze (27 : 43,88) .

Barega a été meilleur que les Ougandais dans le dernier tour

| .

Aucun Kenyan sur le podium pour la troisième fois lors des cinq derniers Jeux, le meilleur était Rodgers Kwemoi (septième avec 27: 50.06) dans la pire performance du pays africain dans une épreuve olympique.

De son côté, le Madrilène Carlos Mayo a bien concouru et a terminé 13e avec 28 : 04,71. Le disciple de José Luis Mareca était le troisième européen après le Français Amdouni (10e) et l’Italien Crippa (11e).

Excellente Nathalie

Quant au reste, Natalia Romero a battu son record personnel d’une seconde pour se classer en demi-finale du 800 avec le dernier repêchage (2 : 01.16) et pour se hisser à la neuvième position de la liste espagnole de tous les temps, emmenée par la mythique Mayte Martínez.

Une grande Natalia Romero est passée en 800

| .

Un «touché» Fernando Carro (retraité), le champion national Sebas Martos (8 : 23,07) et Dani Arce (8 : 38,08) ne seront pas en finale des 3000 obstacles et Sergio Fernández en 400 haies (51,51), María Belén Toimil en poids (17,38) et Lois Maikel Martínez en disque (54,69) n’ont pas eu beaucoup moins leur journée. Maribel Pérez n’a pas non plus fait le tour en 100 lisses (11,51).