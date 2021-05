Ana Pérez, bronze au Grand Chelem de Kazan

05/05/2021 à 18:10 CEST

L’Espagnol Ana Pérez a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des -52 kilos du Kazan Judo Grand Slam (Russie).

Pérez a atteint un podium de grande valeur après avoir remporté par ippon dans la lutte pour le bronze face à l’Israélien Gefen Primo, troisième des Européens de Tel Aviv 2018 et de Lisbonne 2021.

Auparavant, elle avait remporté dans son groupe la Russe Danna Nagucheva et la Suisse Evelyne Tschopp et est tombé en demi-finale face à la Japonaise Uta Abe, championne du monde à Bakou 2018 et Tokyo 2019 et vainqueur de cette épreuve à Kazan.

A ce même poids, Estrella López Sheriff a battu Taciana Cesar, de Guinée Bissau, mais n’a pas pu battre la judoka israélienne.

Laura Martínez et Mireia Lapuerta ont perdu dans le premier combat des -48 kg contre la Belge Anne Sophie Jura et la Russe Irena Khubulova, respectivement.