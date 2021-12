Anabel Hernández répond aux démentis de Galilea Montijo – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les noms de diverses célébrités de l’émission ont été liés au trafic de drogue à la suite de la publication du livre Emma et les autres dames du trafic de drogue, de la journaliste Anabel Hernández. Alors qu’Andrés García, « Platanito » et Charly López ont donné des détails sur leurs rencontres, Galilea Montijo, Ninel Conde et Sergio Mayer ont nié tout lien et ont même déclaré qu’ils prévoyaient de porter plainte.

Lors de la présentation de son travail au Salon international du livre de Guadalajara, l’auteur a défendu chacun des mots exprimés sur les pages, révélant même l’origine de certains de ses témoins clés.

« Ce que je peux dire, c’est que les informations que j’ai publiées, les noms que j’ai publiés, chaque point, sont parfaitement documentés. J’ai des témoins directs des événements. Et pas seulement cela, je vous dis encore un indice, certains de mes témoins ont été des témoins collaborateurs du PGR. Leurs témoignages sont si crédibles que le PGR lui-même les a pris comme témoins collaborateurs. C’est le niveau de certitude des témoins directs des événements », a-t-il souligné.

Hernández a assuré que les personnes impliquées étaient déjà attendues pour nier leurs accusations car nous vivons dans un pays où l’histoire du déni est un « ressort automatique ». Bien qu’elle respecte ses déclarations, prônant la liberté d’expression comme un droit humain, elle ne se rétracte pas.

« Quand mes témoins directs commencent à donner les noms, c’est à ce moment-là que j’ai moi-même corroboré et corroboré et corroboré d’une manière, de deux manières, de trois manières. Ce livre n’est pas destiné à être exclusivement sur le show business. Disons que le monde du spectacle est venu à moi, au sens des noms que mes témoins me révélaient », a-t-il ajouté.

La publication affirme que l’animatrice Galilea Montijo a eu une relation amoureuse d’environ deux ans avec Arturo Beltrán Leyva, le même personnage avec lequel la chanteuse Ninel Conde était liée, qui aurait accepté 100 000 $ en échange d’un rendez-vous de deux heures avec lui. ‘El Barbas’. Parallèlement, le texte mentionne que l’ancien député Sergio Mayer aurait eu une amitié intime avec ‘La Barbie’ ainsi qu’avec sa femme, Isabella Camil, avec la compagne du chef des tueurs à gages du cartel Beltrán Leyva.