12/03/2021

Le à 19:52 CET

FC Barcelona et Andolu Efes Istanbul, se rencontrera dans le treizième match de la saison de la Euroligue 2021-22. Vivez le jeu en direct et en ligne avec toutes les statistiques et le résultat à la minute près.

De là, vous pouvez suivre aujourd’hui, en direct, le match avec SPORT.

Si vous ne pouvez pas le visualiser correctement, cliquez ICI.

Le duel commencera à 18h30 ce vendredi 3 décembre au Sinan Erdem Dome.