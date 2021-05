Anadolu Efes sépare le champion dans une finale endiablée et cherchera son premier titre

28/05/2021 à 20:06 CEST

Anadolu Efes sera en finale de l’Euroligue demain après avoir battu le champion en titre CSKA (86-89) avec souffrance dans un match qu’il a confortablement dominé pendant les trois quarts, mais Clyburn (26 ans) était sur le point de renverser la vapeur lors d’une finale de crise cardiaque.

CSKA

FEAS

CSKA MOSCOU, 86

(15 + 22 + 18 + 31): Hackett (17), Hilliard, Kurbanov (2), Shengelia (10), Eric – cinq de départ -, Lundberg (15), Voigtmann (6), Clyburn (26), Ukhov ( 8), Antonov et Strelnieks (2).

ANADOLU .S, 89 ans

(25 + 24 + 22 + 18): Micic (25), Beaubois (15), Simon (10), Singleton (1), Sanli (19) – à partir de cinq ans -, Larkin (11), Moerman (6), Anderson (2), Dunston et Balbay.

ARBITRES

Sasa Pukl (Slovénie), Juan Carlos García González (Espagne) et Gytis Vilius (Lituanie). Ils ont éliminé par cinq fautes Lubdberg (33:01), du CSKA Moscou; et à Micic (36:55), d’Anadolu Efes.

INCIDENTS

Première demi-finale du Final Four de l’Euroligue de basket-ball disputée à huis clos à la Lanxess Arena (Cologne, Allemagne).

Le MVP de l’Euroligue, le Serbe Vasilije Micic, a démontré pourquoi il est le meilleur joueur de la compétition, avec un affichage de qualité, dans la direction et dans l’annotation, laissant le CSKA sans titre.

Et c’est que dès le début, Anadolu Efes était convaincu de ses actions, jouant facilement en attaque et marquant à longue distance, avec trois 3 points de Beaubois (3/3) et 5 sur 6 des Turcs, face à un très mauvais CSKA. L’avance a atteint les deux chiffres à la fin du premier quart (15-25).

CSKA en remorque

La box Itoudis a tenté de réagir main dans la main avec son meilleur joueur, Bill Clyburn, avec des actions trop individuelles, sans que personne de son équipe ne le suive, et surtout mauvais dans les triples (3/13. Une situation très confortable pour Anadolu, qui faisait son truc, avec Larkin désormais en piste. Un arsenal de l’équipe turque vraiment impressionnant (37-49)

Après la pause, Le revenu d’Anadolu a atteint 21 points (39-60), avec un CSKA très peu efficace en attaque ni capable d’arrêter l’attaque vorace de l’équipe d’Ataman. Les Russes semblaient vraiment touchés, même s’ils ont réussi à réduire le loyer à 16 à la fin du troisième quart-temps, dans leur seul espoir pour le seul quart-temps (55-71)

Le CSKA, voyant tout perdu, a sorti tout ce qui restait, défendant beaucoup mieux et avec un spectaculaire Clyburn (26) et a réussi à réduire le revenu à 2 points (86-88), avec le dernier ballon en main pour remporter la victoire.

Clyburn a joué le triple coup décisif, mais l’a raté, et Anadolu est entré dans la grande finale, détrônant le champion, avec un coup franc de Larkin.