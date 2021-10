Anadolu .S, chemins opposés en Euroligue

30/10/2021 à 8h00 CEST

Le Barça vit un moment très doux en Euroligue où ils dominent la compétition malgré la défaite de jeudi au Maccabi (6-1), tout le contraire du champion d’Europe, Anadolu Efes, qui a connu un début de saison horrifiant.

Le Barça, qui a justement intégré l’un des joueurs d’Anadolu Efes, Sertac Sanli, après avoir perdu la finale de la dernière Euroligue, a procédé à quelques ajustements dans l’effectif, même s’il conserve la même base que l’an dernier, notamment avec les joueurs clés.

Les Catalans ont commencé la saison comme un coup, remportant les sept premiers matchs de la Ligue Endesa, et en Europe, pour l’instant, une seule défaite et avec le meilleur bilan depuis le début de la saison (6-1) à égalité avec Armani Milan.

Désormais, ceux de Jasikevicius Ils se sont déjà désignés grands favoris et plus, après avoir chuté en finale contre le puissant Anadolu Efes, dans un match où Nick Calathes n’a pas pu performer au plus haut niveau et ses grandes stars, Micic et Larkin, l’ont fait.

Le pôle opposé au départ du Barça est justement le champion. L’équipe turque d’Ergin Ataman connaît un très mauvais début d’Euroligue malgré le fait qu’elle ait battu hier le membre de la ligne du bas Zalgiris Kaunas. Si l’équipe avait subi une grande transformation cela pourrait même se justifier, mais ce n’est pas le cas.

La base de l’équipe turque est la même que la saison dernière au cours de laquelle elle a fait preuve d’une grande solidité et qui a conduit au titre de champion. L’équipe d’Ataman continue d’avoir ses deux grands extérieurs, Shane Larkin et Vasilije Micic.

Son seul changement majeur au départ a été l’arrivée du jeune pivot Filip Petrusev qui a pris la place de Sanli, en route pour le Barça. Le calendrier n’a pas aidé car ils ont disputé trois de leurs quatre premiers matchs sur la route. Et ils les ont tous perdus.

Mauvais départ en Euroligue

Avec un départ inquiétant de 0-4, ils ont décidé de signer Elijah Bryant, après avoir été coupé par les Milwaukee Bucks. Un ajout d’urgence, qui a permis à Anadolu d’ajouter sa première victoire contre UNICS Kazan, avec 14 points.

Mais la réalité est qu’Anadolu ne relève pas tout à fait la tête. Leur nombre a chuté et l’équipe doit réagir rapidement si elle veut se relever, se battre pour la première place et se battre pour remporter à nouveau l’Euroligue. Hier, il a fait le premier pas, mais c’est un objectif qui, en ce moment, semble de plus en plus être la première équipe à répéter la couronne depuis 2013.