Inés “N”: Anahí de RBD émerge parmi les noms impliqués | .

Le cas de la célèbre conducteur Inés “N” ne cesse de résonner dans les réseaux sociaux et dans les gros titres des différents médias et c’est pour cette raison que certains faits ont été révélés. intéressant sur l’évolution de cette affaire et nous allons maintenant révéler quelques-unes des nouvelles situations qui se sont produites.

Il est important de mentionner que le MX moyen Il était chargé de diffuser cette information et là, toute cette nouvelle perspective de l’affaire est apparue dans laquelle ils auraient pu trouver des personnes clés pour continuer et découvrir la vérité derrière tout cela.

Pour démarrer le FBI a révélé qu’il mettra plus accent dans la enquête de l’affaire, il sera donc très probable qu’ils trouveront beaucoup plus d’informations à ce sujet et cela pourrait aider les décisions prises par les juges au cas où vous feriez face à la justice.

En plus, le le bureau du procureur au Mexique C’est aussi offrir aux personnes impliquées qui auraient pu participer d’une manière ou d’une autre aux activités illicites que s’ils donnaient des informations, ils leur donneraient des peines réduites et peut-être renonceraient à certaines charges, tout cela afin de recueillir le plus de informations que possible afin de parvenir à une conclusion.

C’est à cause de ces accusations d’enquête que d’autres noms importants ont émergé parmi ceux de l’ex-gouverneur Manuel Velasco et Anahí, les anciens membres du RBD, qui est actuellement associé de l’ancien gouverneur.

Jusqu’à présent, il y a plus de 10 personnes, certaines du milieu du divertissement et d’autres du gouvernement qui ont été identifiées et qui pourraient être impliquées dans cette affaire, probablement si elles y ont participé, mais seul le moment où l’information qui vient d’émerger pourra l’assurer.



Inés “N” est toujours sous la loupe.

Les experts commentent que cette situation pourrait être un énorme blanchiment d’argent puisque les gouvernements et les hommes d’affaires et de nombreux autres personnages de ce cercle seraient impliqués.

De plus, on pense que l’argent pourrait être d’origine publique ou celui du gouvernement, pour rendre notre argent beaucoup plus clair, ce qu’ils reçoivent lorsque nous payons nos impôts.

Depuis 2011, des mandats d’arrêt ont été lancés contre la conductrice et son mari, cela a été révélé par le média d’information susmentionné, assurant également que Peña Nieto était chargée de leur pardonner et de les libérer du carton rouge.

Il y a des appartements, des terrains, des manoirs et de nombreuses autres propriétés qui sont impliqués dans cette situation, quelque chose d’assez grand qui ne pouvait pas passer inaperçu et qui à ce jour garde les utilisateurs intrigués par ce qui arrivera à la célèbre conductrice et à ses six enfants.