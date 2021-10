Anahí et la raison pour laquelle elle a quitté la scène | Instagram

Enfin, après si longtemps, le célèbre actrice Anahí est sincère sur la raison pour laquelle elle a quitté la scène et apparaît de temps en temps, car c’est quelque chose qui n’a pas vraiment été confirmé et il n’y a eu que des commentaires à ce sujet.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le chanteur Elle se consacre au milieu artistique dès l’âge de 3 ans et ce fut sans doute une surprise qu’elle quitte la scène pour se consacrer à son rôle de mère, et enfin expliquer ses raisons.

C’est ainsi que lors d’une émission en direct avec l’espagnole Mar Saura, la chanteuse s’est finalement confiée à ses followers.

De plus, elle a annoncé qu’elle pensait mettre une limite, car elle était trop exposée et était en photo tous les jours.

Bien que sa renommée ait été gâchée, il ne regrette rien, car il traversait l’un des moments les plus difficiles de sa vie et a décidé de demander de l’aide.

C’est ainsi qu’il est devenu très proche de sa partie spirituelle et heureusement cela l’a beaucoup aidé, en lui il a accéléré de tant de choses ces dernières années, on n’a pas le temps d’atterrir et d’être en équilibre.

De cette façon, au fil des ans, elle a pu conclure que c’était sans aucun doute la meilleure décision qu’elle pouvait prendre pour elle.

Actuellement, après avoir vécu la maternité et jusqu’aux retrouvailles de RBD, Anahí a révélé autre chose.

Je suis dans un plan de ma vie dans lequel je décide quand apparaître et quand pas, mais quand je donne l’impression de donner le meilleur de moi-même, pour ne pas cacher une tristesse derrière un sourire… on sait quand on ne veut plus être dans un endroit et je crois qui est là, bien sûr il y a de la peur et de l’incertitude, mais c’est à ce moment-là que la bravoure sort et vous dites, ‘mon cœur et ma tranquillité d’esprit passent avant tout' ».