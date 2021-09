Anahí Êtes-vous enceinte? soulever de fortes rumeurs

Anahí Êtes-vous enceinte? soulève de fortes rumeurs | Instagram

Le célèbre chanteur et actrice Anahí Giovanna Puente Portilla, connue simplement sous le nom d’Anahi, a récemment soulevé de fortes rumeurs d’une grossesse présumée, ce qui a sans aucun doute intrigué beaucoup, puisqu’il y a tout juste un an, elle a donné naissance à son deuxième enfant.

Après quoi Anahí et Manuel Velasco Coello Ils vont passer leurs neuf premières années ensemble, le chanteur a évoqué des rumeurs d’une troisième grossesse.

L’ancienne RBD a fait une publication via ses réseaux sociaux, où elle parle de fertilité, c’est pourquoi elle a semé le doute parmi ses millions de followers.

J’ai des nouvelles pour vous…”, peut-on lire en bas d’une publication.

Ladite photographie que l’actrice a également réalisée sur son compte Instagram officiel aborde le thème de la fertilité, un sujet très intéressant pour des millions de femmes.

Quelques instants plus tard, la protagoniste des feuilletons pour jeunes a partagé une photo de ses enfants, Manu et Emi, qui ont l’air plus grands et plus unis.

Il convient de noter que jusqu’à présent, Anahí n’a rien confirmé ou nié concernant les rumeurs selon lesquelles elle pourrait attendre son troisième enfant, cependant, l’acteur a partagé dans certaines interviews que ses deux petits sont sa priorité.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en avril dernier, l’actrice et son mari, l’homme politique Manuel Velasco Coello, ont fêté leurs 9 premières années ensemble avec de tendres dédicaces sur leurs réseaux sociaux officiels.

D’autre part, Anahí Giovanna Puente Portilla est une actrice, chanteuse, mannequin, compositrice et femme d’affaires mexicaine, connue pour avoir joué Mía Colucci Cáceres dans le feuilleton jeunesse Rebelde et aussi pour avoir fait partie du groupe RBD.

Elle a épousé l’ancien gouverneur de l’État du Chiapas, Manuel Velasco Coello le 25 avril 2015 et a été première dame de l’État du Chiapas entre le 25 avril 2015 et le 7 décembre 2018.

A noter que dans le domaine du jeu d’acteur, il ne s’est pas limité aux productions pour le petit écran, puisqu’il a également participé à divers films tels que : Born to die et Once upon a time a star, pour son interprétation dans le dernier, il a remporté les prix Ariel et Palme d’Or de la meilleure actrice enfantine.

Dès son plus jeune âge, elle réalise plusieurs œuvres pour la télévision surprenant tout le monde, de par son charisme et sa qualité artistique innée.