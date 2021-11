Anahí lance sa première collection de vêtements pour bébés

Anahí lance sa propre ligne de vêtements, exclusivement pour bébés | Instagram

C’est vrai, la belle chanteur Anahí est devenue créatrice de vêtements pour bébés et a récemment présenté sa première collection qu’elle a réalisée avec la marque ‘Baby Creysi’, qui est la première collection du célèbre ancien membre de Rebelde.

Aujourd’hui, Anahí entre dans une nouvelle étape de sa vie professionnelle, puisqu’elle a annoncé ce lundi qu’elle concevrait des vêtements pour bébés en collaboration avec la marque mexicaine de vêtements pour enfants ‘Baby Creysi’ aux États-Unis.

L’ancien membre de Rebelde sera chargé de concevoir quatre nouveaux collections de vêtements; le premier s’intitulera « Qualité et amour ».

Dans une déclaration, il a été précisé que les vêtements qu’Anahí concevra sont : des barboteuses, des sacs à couches et des pièces extérieures pour habiller les bébés, qui seront mis en vente dans certains grands magasins et chez Baby Creysi aux États-Unis, ainsi que sur des plateformes. .numérique, comme Amazon.

Bébé Creysi je l’adore. Cela rappelle de beaux souvenirs; Je l’utilisais quand j’étais petite et c’était la marque préférée de ma mère, c’est pourquoi mes bébés l’utilisent aujourd’hui. »

C’est ainsi que je souligne qu’en tant que marque, elle a le potentiel de se démarquer sur le marché américain pour sa haute qualité et ses conceptions qui lui permettent de rivaliser à l’échelle internationale.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’actrice aura également sa participation en tant qu’écrivain avec une rubrique bimensuelle « Défis des mères et des familles d’aujourd’hui » sur le site Baby Creysi.

Nous sommes une génération de mamans et de familles qui ont dit oui au plus grand défi de notre vie et nous voulons grandir pour voir nos enfants se transformer en personnes qui dirigeront l’avenir. Nous sommes des mamans et des papas forts, indépendants et multitâches qui cherchons à donner de l’amour à nos enfants au quotidien de manière simple et profonde, sans laisser de côté notre développement personnel », a admis Anahí.

Il convient de noter que David Cohen Sitton est le PDG de Baby Creysi, et sans aucun doute l’entrée de la marque de vêtements aux États-Unis est une grande étape pour l’expansion de la marque qui, depuis près de 50 ans, s’est consolidée parmi les plus bien-aimé des familles mexicaines.

Nous avons tous une histoire avec Baby Creysi, c’est une marque appréciée des familles au Mexique qui est restée dans l’esprit depuis près de 50 ans et continue de se connecter avec les nouvelles générations. Avec notre entrée sur le marché des États-Unis, nous avons élargi notre réseau de distribution et nos clients, pour atteindre la communauté hispanique et nord-américaine qui recherche nos produits », a déclaré David Cohen Sitton.

D’un autre côté, comme vous vous en souvenez peut-être, Anahi Il a été absent des feuilletons pendant 8 ans, et la raison était de prendre soin de sa santé mentale, car à cette époque il souffrait beaucoup et beaucoup plus à cause de son poids.

Le dernier feuilleton d’Anahí avant de commencer une vie en tant que première dame du Chiapas était Dos Hogares, et depuis lors, elle a été absente des plateaux d’enregistrement, bien qu’elle soit revenue plusieurs fois pour sa vie musicale.